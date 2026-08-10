Башкирия готовится к VIII Всероссийскому инвестиционному сабантую «Зауралье»

В этом году в мероприятии примет участие генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Важной новинкой программы станет Международный фестиваль народно‑художественных промыслов «Душа яшмы». В рамках фестиваля Сибай получит сертификат Всемирного совета ремёсел — документ вручит вице‑президент WCC Надя Меер из Южной Африки. По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргариты Болычевой, это событие станет признанием потенциала региона на мировом уровне и укрепит возможности для международного сотрудничества.

Ожидается участие делегации из Республики Беларусь. В её составе — председатель Первомайского районного отделения г. Минска Белорусской партии «Белая Русь», руководитель Молодёжного центра партийных инициатив Артём Груша, а также руководители крупных предприятий, в том числе ОАО «Минский молочный завод № 1» и ОАО «Свiтанак». В деловой секции «Партнёрство в действии: торговые перспективы Республики Башкортостан и Республики Беларусь» стороны обсудят наращивание продаж белорусских товаров в России, текущую рыночную ситуацию и эффективные способы продвижения брендов.

Традиционная турецкая секция сабантуя в этом году носит название «Роль отраслевых и бизнес‑объединений в развитии торгово‑экономических отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой». Её модератором выступит вице‑президент Ассоциации «Российско‑турецкий диалог» Мария Суворовская. Среди спикеров — представители турецкого бизнеса и профессиональных объединений: проектный директор компании Mersy Gıda Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Мустафа Экиз, владелец Mersy Gıda Demir Çelik San.ve Tic. A.Ş Фырат Кафадар, президент Ассоциации российско‑турецких предпринимателей (RTİB) Ахмет Эрдем Аджай (в онлайн‑формате), президент Ассоциации «Российско‑турецкий диалог» Арсен Аюпов, главный инженер Mersy Gıda Demirçelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Джемалеттин Софуоглу, а также директор ООО «ТракСем» Ильгиз Ханнанов.

Делегация Республики Казахстан будет включать представителей Экспортно‑кредитного агентства Казахстана, AstanaInvest, ГК «Akmol Holding», Союза обрабатывающей промышленности, логистического провайдера ТОО «Первая мультимодальная Компания», а также руководителей компаний из сфер логистики, технологий и ресурсов. В фокусе обсуждений — инвестиционное сотрудничество, развитие обрабатывающей промышленности и мультимодальных перевозок. Планируется заключение соглашений по ряду направлений: экспорт сельхозпродукции Башкортостана в Казахстан, расширение международной торговли, совершенствование логистической и экспортной инфраструктуры, поставки свежих плодоовощных товаров, а также поставка запчастей и комплектующих для железнодорожного транспорта.

Впервые в рамках Инвестсабантуя пройдёт Международный фестиваль народно‑художественных промыслов и ремёсел «Душа яшмы» с участием мастеров и экспертов из Республики Узбекистан. В составе узбекской делегации — представители Андижанского облуправления Ассоциации «Хунарманд» во главе с начальником ассоциации Уктирбеком Аррабоевым, ремесленники — члены ассоциации, первый проректор Национального института художеств и дизайна имени К. Бехзода Равшан Юнусов и заведующая кафедрой Зухра Досметова.

Главная тема форума в текущем году — «Экономика Победы». В рамках деловых сессий участники рассмотрят вопросы укрепления партнёрства с дружественными странами, привлечения инвестиций, развития межрегиональной кооперации малого и среднего бизнеса, а также темы импортозамещения и кооперации для нужд оборонно‑промышленного комплекса.

Источник: Правительство РБ

Справочно:

Инвестсабантуй «Зауралье» проводится в восьмой раз. В 2025 году форум собрал более 2000 участников из 28 регионов России и 10 стран, подписано 17 соглашений на 30 млрд рублей. Организаторы мероприятия – Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ, Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ, Администрация Сибая, ГУП БХП «Агидель» и Ассоциация «Орнамент».