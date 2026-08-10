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10 Августа , 07:00

Стартовал прием заявок на второй сезон конкурса вузовских команд «Знания»

Российское общество «Знание» и Минобрнауки РФ объявили о начале регистрации на второй сезон состязаний среди университетских команд, отвечающих за молодежную политику и воспитательную работу.

Стартовал прием заявок на второй сезон конкурса вузовских команд «Знания»Стартовал прием заявок на второй сезон конкурса вузовских команд «Знания»
Стартовал прием заявок на второй сезон конкурса вузовских команд «Знания»

Заявки принимаются до 30 сентября. Цель конкурса — усилить просветительскую функцию вузов, найти наиболее успешные подходы и поддержать коллективы, которые создают среду для развития студентов. Инициатива осуществляется при содействии Росмолодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В прошлом сезоне поступило 866 заявок из 82 регионов. Тогда команда белебеевского филиала Самарского политеха (Башкортостан) одержала победу в номинации «Профориентационная работа и работа с выпускниками», а сборная Уфимского нефтяного технического университета стала лучшей в спецноминации «Самая молодежная команда мечты».

Во втором сезоне могут участвовать вузовские коллективы численностью от 2 до 15 человек. Один вуз вправе направить до трех заявок, но не более одной в каждой номинации. Подробности и форма регистрации доступны на официальном портале проекта.

Заместитель главы Минобрнауки Ольга Петрова отметила, что конкурс превращается для университетов в действенный способ сбора и распространения передовых наработок в сфере государственной молодежной политики и воспитания. Она добавила, что участники обладают большим потенциалом в реализации просветительских программ, а новые спецноминации, касающиеся укрепления единства народов России и роли преподавателей, полностью соответствуют стратегическим ориентирам. По ее мнению, университетское сообщество накопило огромный опыт передачи знаний и традиционных ценностей, поэтому второй сезон объединит лучшие практики и даст импульс развитию молодежной политики во всех регионах.

Конкурс предусматривает семь основных категорий: патриотическое воспитание, творчество, добровольчество, спорт, туризм, молодые семьи и профориентация. Также учреждены четыре специальные номинации — «Самая молодежная команда мечты», «Просветительская деятельность», «Единство народов России» и «Преподаватели». Впервые будут отмечены практики по укреплению межнационального согласия и вклад педагогов в воспитательную работу.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул, что сегодня университеты являются пространством, где молодежь не только осваивает профессию, но и пробует себя в разных сферах, раскрывает способности, формирует мировоззрение и гражданскую позицию. Он напомнил, что в российских вузах накоплен значительный опыт молодежных проектов, и во втором сезоне организаторы ставят целью продемонстрировать масштаб этой работы, поддержать сильные коллективы и создать условия для развития профессионального сообщества и обмена успешными методиками.

В первом сезоне команды прочитали 137 лекций по темам номинаций, которые посетили более 10 тысяч студентов. Теперь обязательным условием станет проведение просветительского мероприятия — Общество «Знание» предоставит для этого тематические мастер-лекции. Дополнительные баллы можно получить за участие студентов в интеллектуальной викторине Знание.Игра.

Соревнования проходят в пяти категориях в зависимости от числа студентов (для головных вузов — три категории, для филиалов — две), чтобы обеспечить равные условия.

После окончания приема заявок последует валидация и экспертная оценка. Экспертный совет сформирует шорт-лист финалистов, которые представят свои практики жюри в Москве. Итоги подведут в декабре на торжественной церемонии в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике Минобрнауки.

Напомним, что конкурс проводится с 2025 года. В первом сезоне победили 29 команд в 8 номинациях. Проект направлен на развитие просвещения на основе традиционных ценностей и повышение качества этой работы в вузах. Сообщество лекторов «Знания» после перезагрузки насчитывает 32 тысячи человек, ими проведено более 282 тысяч лекций в 89 регионах, создано 8100 часов контента, а онлайн-просмотры превысили 5 млрд.

 Фото предоставлены региональным отделением общества Знание.

Источник: Молодёжная газета

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