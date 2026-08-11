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11 Августа , 09:35

Глава Башкирии наградил участников СВО высокими госнаградами

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указы о награждении участников СВО, проявивших мужество и героизм при исполнении воинского долга. Ордена и медали генерала Шаймуратова удостоены пять бойцов.

Глава Башкирии наградил участников СВО высокими госнаградамиГлава Башкирии наградил участников СВО высокими госнаградами
Глава Башкирии наградил участников СВО высокими госнаградами

Орденом генерала Шаймуратова награждены командир отделения 2-го парашютно-десантного взвода 18 парашютно-десантной роты 6-го парашютно-десантного батальона Ильвир Нуриев и заместитель командира разведывательно-штурмовой бригады по военно-политической работе Ильдар Резяпов.

Командир 1-го взвода 2-й дорожно-комендантской роты Урал Давлетшин и операционная медицинская сестра хирургического отделения Ляйсан Ергизова награждены медалью генерала Шаймуратова.

Торжественное награждение военнослужащих из Башкирии состоялось во время оперативного совещания правительства в ЦУРе.

Источник и фото: https://glavarb.ru

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