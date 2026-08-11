Глава Башкирии наградил участников СВО высокими госнаградами

Орденом генерала Шаймуратова награждены командир отделения 2-го парашютно-десантного взвода 18 парашютно-десантной роты 6-го парашютно-десантного батальона Ильвир Нуриев и заместитель командира разведывательно-штурмовой бригады по военно-политической работе Ильдар Резяпов.

Командир 1-го взвода 2-й дорожно-комендантской роты Урал Давлетшин и операционная медицинская сестра хирургического отделения Ляйсан Ергизова награждены медалью генерала Шаймуратова.

Торжественное награждение военнослужащих из Башкирии состоялось во время оперативного совещания правительства в ЦУРе.

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