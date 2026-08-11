В 1 полугодии 2026 года в Башкирии произвели 785 пассажирских автобусов "Нефаз"

Об этом сообщил генеральный директор ПАО «НЕФАЗ» (крупнейшее дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ») Борис Хазиев на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава республики Радий Хабиров.

Предприятие увеличило объёмы производства по всей продуктовой линейке. В январе-июне 2026 года на площадке нефтекамского завода изготовили 1,9 тысячи спецнадстроек на шасси «КАМАЗ», 262 единицы прицепной техники, 198 грузовых автомобилей и 112 электробусов. Всего на ПАО «НЕФАЗ» в первом полугодии выпустили продукции на 15,3 млрд рублей, что на 36 процентов больше уровня 2025 года.

Борис Хазиев добавил, что предприятие продолжает активную инвестиционную деятельность. За шесть месяцев 2026 года инвестпортфель достиг 177 млн рублей.

На площадке нефтекамского завода трудятся 5,2 тысячи человек. Важным направлением работы завода остаётся подготовка кадров. В этой части ПАО «НЕФАЗ» реализует программу «Развитие персонала». Обучение проводят на базе собственного учебного центра, а также Нефтекамского машиностроительного колледжа. Более 180 работников являются наставниками для молодёжи и получают за эту работу дополнительное вознаграждение.

Кроме того, с 2026 года предприятие принимает участие в программе «Профессионалитет». В ближайшие три года совместно с Нефтекамским машиностроительным колледжем и Нефтекамским многопрофильным колледжем планируют заключить 450 целевых договоров на подготовку специалистов.

Борис Хазиев отметил, что в числе приоритетных направлений деятельности предприятия – поддержка участников специальной военной операции и их семей. Так, работникам, ушедшим на СВО, выплачивают по 50 тысяч рублей в месяц. На заводе также действует штаб «Для СВОих», где плетут маскировочные сети, делают свечи, собирают вещи для бойцов.

Глава Башкортостана поблагодарил коллектив завода за добросовестный труд и пожелал дальнейших производственных успехов.

– «НЕФАЗ» – одно из самых высокотехнологичных предприятий по производству автобусов и электробусов, – подчеркнул Радий Хабиров. – Республика и дальше будет приобретать новый пассажирский транспорт для наших городов.

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