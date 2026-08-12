В Башкирии определили лучших специалистов в сфере занятости

В номинации «Лучший карьерный консультант» победила Земфира Ягафаровна Абдрахимова - карьерный консультант Кадрового центра «Работа России» по городу Стерлитамак и Стерлитамакскому району.

В номинации «Лучший кадровый центр „Работа России“» первое место занял филиал Центра занятости населения по Белорецкому району — он также получил статус «Лучшей клиентской службы 1 уровня». В категории «Лучшая практика кадрового центра „Работа России“» победу одержал республиканский проект «Башкирская вахта».

Теперь победителям предстоит представлять республику на федеральном этапе конкурса. В Минсемьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана напомнили, что в прошлом году регион уже продемонстрировал высокий уровень подготовки, заняв первые места сразу в трёх номинациях.

Источник и фото: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан / сайт Баш.Ньюс (архив 2022 года)