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12 Августа , 05:30

В Башкирии определили лучших специалистов в сфере занятости

На прошлой неделе в Уфе прошёл региональный этап V Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости населения — мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Кадры». По результатам конкурса названы лучшие специалисты и подразделения.

В Башкирии определили лучших специалистов в сфере занятостиВ Башкирии определили лучших специалистов в сфере занятости
В Башкирии определили лучших специалистов в сфере занятости

В номинации «Лучший карьерный консультант» победила Земфира Ягафаровна Абдрахимова - карьерный консультант Кадрового центра «Работа России» по городу Стерлитамак и Стерлитамакскому району.

В номинации «Лучший кадровый центр „Работа России“» первое место занял филиал Центра занятости населения по Белорецкому району — он также получил статус «Лучшей клиентской службы 1 уровня». В категории «Лучшая практика кадрового центра „Работа России“» победу одержал республиканский проект «Башкирская вахта».

Теперь победителям предстоит представлять республику на федеральном этапе конкурса. В Минсемьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана напомнили, что в прошлом году регион уже продемонстрировал высокий уровень подготовки, заняв первые места сразу в трёх номинациях.

Источник и фото: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан / сайт Баш.Ньюс (архив 2022 года)

В Башкирии определили лучших специалистов в сфере занятости
В Башкирии определили лучших специалистов в сфере занятости
В Башкирии определили лучших специалистов в сфере занятости
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