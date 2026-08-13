Поддержим Республику Башкортостан в фестивале ПФО!

Республику Башкортостан на конкурсе представляет работа «Башкирка с лошадью», созданная художником Алмазом Загретдиновым в посёлке Чишмы.

Глава Чишминского района Ришат Мансуров уже отдал свой голос за работу нашего земляка и призывает жителей последовать его примеру. Поддержите Алмаза Загретдинова - давайте вместе докажем, что Башкортостан гордится своими талантами!

Чтобы проголосовать:

Перейдите на портал Госуслуги по ссылке: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/...

или отсканируйте QR-код.

Выберите работу №1 «Башкирка с лошадью».

Нажмите «Отправить».

Голосование продлится до 16 августа.

Видео: МЕДИАЦЕНТР | Чишмы