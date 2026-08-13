Поддержим Республику Башкортостан в фестивале ПФО!

Республику Башкортостан на конкурсе представляет работа «Башкирка с лошадью», созданная художником Алмазом Загретдиновым в посёлке Чишмы.
Глава Чишминского района Ришат Мансуров уже отдал свой голос за работу нашего земляка и призывает жителей последовать его примеру. Поддержите Алмаза Загретдинова - давайте вместе докажем, что Башкортостан гордится своими талантами!
Чтобы проголосовать:
Перейдите на портал Госуслуги по ссылке: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/...
или отсканируйте QR-код.
Выберите работу №1 «Башкирка с лошадью».
Нажмите «Отправить».
Голосование продлится до 16 августа.
Видео: МЕДИАЦЕНТР | Чишмы