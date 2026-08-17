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17 Августа , 09:57

Башкортостан в числе первых регионов с новой моделью управления наукой

Башкортостан вошёл в число первых регионов России, которые в рамках пилотного проекта Российского научного фонда (РНФ) по-новому выстраивают взаимодействие государства, бизнеса и науки. Об этом сообщила председатель республиканского Госкомитета по науке и высшему образованию Светлана Мустафина на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава региона Радий Хабиров.

Башкортостан в числе первых регионов с новой моделью управления наукойБашкортостан в числе первых регионов с новой моделью управления наукой
Башкортостан в числе первых регионов с новой моделью управления наукой

Российский научный фонд (РНФ), созданный в 2013 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина, выступает ключевым государственным механизмом поддержки науки.

В 2025 году РНФ запустил пилотный механизм взаимодействия с регионами: субъект РФ формулирует технологические задачи, фонд организует конкурс и выделяет финансирование, а индустриальный партнёр фиксирует итоговый результат — будь то макет, прототип или готовая технология. Башкортостан вошёл в пятёрку пилотных регионов, участвующих в этой программе.

Республика демонстрирует высокую активность в конкурсах РНФ: в 2025 году от Башкортостана поступило 456 заявок, 79 из них одобрены, а объём привлечённого финансирования достиг 578 млн рублей.

Башкортостан стал одним из первых победителей конкурса в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Поддержку получил проект Уфимского университета науки и технологий и компании «ЕСМ» — они разрабатывают высокоточный станок для обработки титановых деталей авиадвигателей.

Ещё один значимый проект реализуют Институт проблем сверхпластичности металлов РАН и АО «ОДК‑Авиадвигатель»: учёные создают инновационную технологию обработки лопаток вентилятора для перспективных авиационных двигателей. Решение призвано заменить зарубежные аналоги и сократить расход титана.

По нацпроекту «Новые материалы и химия» республика представила два проекта Уфимского федерального исследовательского центра РАН совместно с компанией «Газпром нефтехим Салават»:

  • разработка суперабсорбирующих полимеров для товаров первой необходимости — это позволит вытеснить импортную продукцию, удешевить производство гигиенических изделий и стимулировать создание новых производств;
  • создание инновационных катализаторов для глубокой переработки дизельного топлива.

Совокупное финансирование четырёх проектов составляет 442 млн рублей, из которых 286 млн рублей предоставлены в виде грантов РНФ.

Такой подход помогает Башкортостану наращивать потенциал в сфере импортонезависимых технологий и формировать базу для высокотехнологичных рабочих мест.

Источник и фото: сайт Главы РБ

Башкортостан в числе первых регионов с новой моделью управления наукой
Башкортостан в числе первых регионов с новой моделью управления наукой
Башкортостан в числе первых регионов с новой моделью управления наукой
Башкортостан в числе первых регионов с новой моделью управления наукой
Башкортостан в числе первых регионов с новой моделью управления наукой
Башкортостан в числе первых регионов с новой моделью управления наукой
Башкортостан в числе первых регионов с новой моделью управления наукой
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