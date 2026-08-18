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18 Августа , 04:59

24 писателя Башкортостана удостоены государственных стипендий России

В Башкортостане названы имена 30 деятелей культуры и молодых авторов, которые стали обладателями государственных стипендий, присуждаемых выдающимся деятелям культуры и искусства России, а также талантливым молодым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений.

24 писателя Башкортостана удостоены государственных стипендий России24 писателя Башкортостана удостоены государственных стипендий России
24 писателя Башкортостана удостоены государственных стипендий России

Ежегодная стипендия, учрежденная Указом Президента РФ от 1993 года, призвана содействовать созданию новых произведений в области литературы, кинематографии, дизайна, архитектуры, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и других видов искусства. Выдвижение кандидатов проходит на конкурсной основе, а решение о присуждении принимает Министерство культуры Российской Федерации. Размер стипендии составляет 72 000 рублей.

Обладателями Государственной стипендии для выдающихся деятелей культуры и искусства России стали 24 представителя творческой интеллигенции республики. В их числе — народные поэты, прозаики, драматурги и журналисты, чьи имена широко известны далеко за пределами Башкортостана. Среди награжденных — Лариса Абдуллина, Фарзана Акбулатова, Кадим Аралбаев, Айгиз Баймухаметов, а также Михаил Чванов, Юрий Горюхин, Рашида Бикметова и другие мастера слова.

Кроме того, государственные стипендии для талантливых молодых авторов присуждены шести начинающим литераторам. В этот список вошли Кристина Андрианова, Тансулпан Байтимерова, Загида Мусина, Айбулат Сисанбаев, Разина Урманшина и Диля Хайретдинова.

В Союзе писателей Башкортостана отметили, что столь масштабное признание стало возможным во многом благодаря вниманию к нуждам литературного сообщества со стороны руководства страны. В организации выразили благодарность руководителю Союза писателей России, помощнику Президента России Владимиру Мединскому за поддержку, благодаря которой труд писателя в стране вновь обретает высокую ценность.

Напомним, что в мае этого года Владимир Мединский посетил Уфу с рабочим визитом, где встретился с башкирскими литераторами. Помощник президента поделился впечатлениями от поездки, отметив, что всегда покидает Уфу с отличным настроением. Особое внимание он обратил на заботу, которую проявляет к писателям глава Башкортостана Радий Хабиров. Владимир Мединский рекомендовал всем главам регионов и ответственным за культуру и СМИ при посещении Уфы обязательно заглянуть в Дом писателей Башкортостана, назвав его не только жемчужиной старой Уфы, но и примером правильной работы с писательским сообществом.

Фото: пресс-служба Союза писателей.

Источник: Молодёжная газета

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