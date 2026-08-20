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20 Августа , 11:18

Владимир Путин объявил о переносе сроков погашения бюджетных кредитов

Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поддержал инициативу партии «Единая Россия» о переносе сроков погашения бюджетных кредитов для регионов за пределы 2030 года и объявил о предоставлении дополнительной финансовой поддержки субъектам России.

 Освободившиеся средства останутся в распоряжении регионов и будут направлены на решение приоритетных задач социально-экономического развития и улучшение качества жизни жителей.

– По предложению партии «Единая Россия» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов будет оставаться дополнительная сумма, порядка 100 миллиардов рублей ежегодно. И они смогут направить эти средства на цели развития, – подчеркнул Владимир Путин.

По итогам заседания глава государства поручил Правительству России утвердить перечень субъектов, которым будет предоставлена данная мера поддержки, а также совместно с региональными властями выработать комплекс механизмов для обеспечения долгосрочной балансировки региональных бюджетов.

Депутат Госдумы Наталья Орлова сообщила, что в условиях действующей ключевой ставки эта мера страхует субъекты России от необходимости замещать бюджетные займы дорогими коммерческими кредитами банков. В совокупности с программой списания двух третей задолженности очевиден положительный эффект для экономики Башкортостана. А перенос платежей по оставшейся части долга сохранит в бюджете республики значительную сумму, которую можно направить в социальную сферу.

– Это «живые», свободные средства, которые остаются внутри региона и работают напрямую на наших жителей. Мы получаем надежный источник для софинансирования новых национальных проектов и ключевых строек Народной программы партии «Единая Россия» в Башкортостане. Позиция партии неизменна: бюджетные ресурсы должны работать на опережающее развитие региона и повышение качества жизни людей. Башкортостан сегодня реализует масштабные проекты, и такая системная поддержка федерального центра позволит нам выполнить все наказы жителей, – добавила Наталья Орлова.

Эльвира Сафина.

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