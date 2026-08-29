Волонтеры СВО получат особый статус в Башкирии

Радий Хабиров поддержал предложение и анонсировал встречу с добровольцами для обсуждения мер поддержки. Волонтеры, помогающие бойцам, живут в постоянном ритме: сборы, загрузка, долгая дорога до передовой и обратно – и снова подготовка к следующей отправке.

На форуме отметили троих представителей Народного фронта – Ильдара Гумарова, Василия Рыбакова и Альфреда Сафина. Каждый из них совершил более 60 гуманитарных миссий, доставил сотни тонн грузов и поддерживает десятки подразделений.

Медали «От благодарного народа Башкортостана» им вручил лично Радий Хабиров. Брыкин подчеркнул, что за каждой поездкой стоит реальный риск для жизни. Добровольцы едут в опасные зоны, чтобы лично передать бойцам необходимое.

Признание таких людей на республиканском уровне – заслуженный и важный шаг. Форум прошел под девизом «Все для Победы!», под которым Народный фронт объединяет миллионы неравнодушных уже более четырех лет.

Источник и фото: https://mgazeta.com