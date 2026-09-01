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1 Сентября , 08:56

В столице Башкирии школьница нашла на помойке двух белок дегу

В Уфе школьница спасла двух белок дегу, которых выбросили возле мусорных контейнеров.

В столице Башкирии школьница нашла на помойке двух белок дегуВ столице Башкирии школьница нашла на помойке двух белок дегу
В столице Башкирии школьница нашла на помойке двух белок дегу

Девочка возвращалась домой из магазина и на Дуванском бульваре заметила две клетки рядом с баками. В одной из них шевелились животные — школьница не растерялась и сразу позвонила в центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф». Сейчас дегу находятся под опекой специалистов центра, для них подыскивают новый дом.

Белки — уже взрослые особи: значит, их долго держали в домашних условиях, а затем по непонятным причинам жестоко избавились от питомцев.

Это не первый подобный случай за последнее время. Ранее малышей дегу обнаружил сотрудник Спецавтохозяйства — сейчас у них уже есть новый хозяин.

По словам руководителя центра «Пин и Пуф» Дмитрия Стрельникова, дегу неприхотливы в уходе и отличаются дружелюбным нравом. Такие животные могут стать хорошими питомцами, в том числе для детей.

Источник: ИА «Башинформ»
Фото: Дмитрий Стрельников / ЦРДЖ «Пин и Пуф»

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