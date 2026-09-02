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2 Сентября , 13:00

В Башкортостане реализуют инициативы Уполномоченного по правам ребенка

Каждый ребенок должен воспитываться в семье – чтобы донести этот принцип до жителей страны, Уполномоченный при Президенте России по делам ребенка Мария Львова-Белова посетила все регионы страны. 

В Уфе она побывала в апреле 2026 года – здесь прошел юбилейный XXV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации. Участниками мероприятия стали детские омбудсмены из всех регионов России, представители федеральных ведомств, эксперты и некоммерческие организации.
 
Основные темы, которые рассмотрели на съезде, – защита прав детей, профилактика социального сиротства, поддержка семей с детьми и мнение подростков.
 
– Главное, чтобы каждая семья чувствовала любовь и заботу по-настоящему, чтобы она поняла, что она нужна государству, – подчеркнула Мария Львова-Белова в интервью генеральному директору ТАСС.
 
По словам Уполномоченного при Президенте по делам ребенка, семьи должны получать от государства помощь своевременно и комплексно, независимо от места проживания. Система помощи должна быть бесшовной – такую помогает выстроить «Единая Россия».
 
При поддержке Марии Львовой-Беловой в республике успешно реализуется ряд федеральных стратегических программ и пилотных проектов.
 
Один из них – проект «Переправа», который направлен на поддержку подростков из группы риска, выстраивание эффективных маршрутов помощи несовершеннолетним правонарушителям и их родителям. Башкортостан стал одним из 10 пилотных регионов России.
 
В Уфе при поддержке Федерального центра развития программ социализации подростков было открыто специализированное подростковое пространство «То самое место».
 
В целом республика входит в топ регионов по количеству подростковых пространств.
 
Многое делают в регионе и для детей с инвалидностью и ОВЗ. По инициативе Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка была реализована стратегическая программа «Сопровождение через всю жизнь». Программа направлена на создание непрерывной системы поддержки детей и подростков с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по направлениям:
– протокол сообщения диагноза
– центры дневного пребывания
– ментальное здоровье
– сопровождаемое проживание.
 
Республика Башкортостан – пилотный регион по 3 направлениям – «Протокол сообщения диагноза», «Центры дневного пребывания», «Ментальное здоровье».
 
В Башкортостане с 2023 года приняли универсальный протокол взаимодействия с семьями в рамках системы ранней помощи, который устанавливает четкий порядок информирования и маршрутизации семей. Обучили 4-х тренеров по этике коммуникации при сообщении инвалидизирующего диагноза или риска его развития. Теперь они обучают специалистов системы здравоохранения региона. Выстроили информирование родителей о необходимости ранней помощи, а также о существующих организациях, где ее можно получить.  
 
В 2024 году при поддержке Благотворительного Фонда «Страна для детей» открылся Центр дневного пребывания в г. Стерлитамаке. По направлению «Ментальное здоровье» в республике активно развивается комплексная система поддержки детей с расстройствами аутистического спектра и их семей.

Ежегодно в республике проводится Всероссийская акция «Безопасность детства», которая проходит в зимний и летний период по инициативе Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка. В эту работу включены все муниципалитеты региона.

В ближайшее время по инициативе Марии Львовой–Беловой в Башкортостане появится региональное отделение Фонда защиты детей.  Его создали по поручению Президента как место адресной помощи семьям с детьми.

Инициативы Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой находят в Башкортостане понимание и поддержку. Глава региона Радий Хабиров неоднократно отмечал, что под её руководством служба уполномоченных стала крепкой, надежной системой защиты детей, и в республике готовы во всем ей помогать.

Галина Морозова.

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