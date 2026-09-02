В Башкортостане реализуют инициативы Уполномоченного по правам ребенка

В Уфе она побывала в апреле 2026 года – здесь прошел юбилейный XXV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации. Участниками мероприятия стали детские омбудсмены из всех регионов России, представители федеральных ведомств, эксперты и некоммерческие организации.



Основные темы, которые рассмотрели на съезде, – защита прав детей, профилактика социального сиротства, поддержка семей с детьми и мнение подростков.



– Главное, чтобы каждая семья чувствовала любовь и заботу по-настоящему, чтобы она поняла, что она нужна государству, – подчеркнула Мария Львова-Белова в интервью генеральному директору ТАСС.



По словам Уполномоченного при Президенте по делам ребенка, семьи должны получать от государства помощь своевременно и комплексно, независимо от места проживания. Система помощи должна быть бесшовной – такую помогает выстроить «Единая Россия».



При поддержке Марии Львовой-Беловой в республике успешно реализуется ряд федеральных стратегических программ и пилотных проектов.



Один из них – проект «Переправа», который направлен на поддержку подростков из группы риска, выстраивание эффективных маршрутов помощи несовершеннолетним правонарушителям и их родителям. Башкортостан стал одним из 10 пилотных регионов России.



В Уфе при поддержке Федерального центра развития программ социализации подростков было открыто специализированное подростковое пространство «То самое место».



В целом республика входит в топ регионов по количеству подростковых пространств.



Многое делают в регионе и для детей с инвалидностью и ОВЗ. По инициативе Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка была реализована стратегическая программа «Сопровождение через всю жизнь». Программа направлена на создание непрерывной системы поддержки детей и подростков с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по направлениям:

– протокол сообщения диагноза

– центры дневного пребывания

– ментальное здоровье

– сопровождаемое проживание.



Республика Башкортостан – пилотный регион по 3 направлениям – «Протокол сообщения диагноза», «Центры дневного пребывания», «Ментальное здоровье».



В Башкортостане с 2023 года приняли универсальный протокол взаимодействия с семьями в рамках системы ранней помощи, который устанавливает четкий порядок информирования и маршрутизации семей. Обучили 4-х тренеров по этике коммуникации при сообщении инвалидизирующего диагноза или риска его развития. Теперь они обучают специалистов системы здравоохранения региона. Выстроили информирование родителей о необходимости ранней помощи, а также о существующих организациях, где ее можно получить.



В 2024 году при поддержке Благотворительного Фонда «Страна для детей» открылся Центр дневного пребывания в г. Стерлитамаке. По направлению «Ментальное здоровье» в республике активно развивается комплексная система поддержки детей с расстройствами аутистического спектра и их семей.



Ежегодно в республике проводится Всероссийская акция «Безопасность детства», которая проходит в зимний и летний период по инициативе Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка. В эту работу включены все муниципалитеты региона.



В ближайшее время по инициативе Марии Львовой–Беловой в Башкортостане появится региональное отделение Фонда защиты детей. Его создали по поручению Президента как место адресной помощи семьям с детьми.



Инициативы Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой находят в Башкортостане понимание и поддержку. Глава региона Радий Хабиров неоднократно отмечал, что под её руководством служба уполномоченных стала крепкой, надежной системой защиты детей, и в республике готовы во всем ей помогать.

Галина Морозова.