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14 Сентября , 12:10

Урологи из Египта, Нигерии и ЮАР провели лекции в Межвузовском кампусе Уфы

Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ), резидент Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, укрепляет позиции в международном образовательном пространстве. В рамках сотрудничества для иностранных студентов вуза провели цикл гостевых лекций с участием профессоров из Египта, Нигерии и ЮАР.

Урологи из Египта, Нигерии и ЮАР провели лекции в Межвузовском кампусе УфыУрологи из Египта, Нигерии и ЮАР провели лекции в Межвузовском кампусе Уфы
Урологи из Египта, Нигерии и ЮАР провели лекции в Межвузовском кампусе Уфы

Перед учащимися выступили ведущие зарубежные специалисты. Мустафа Саид, профессор кафедры эндоурологии и лапароскопии Александрийского медицинского университета (Египет), рассказал об урологии в чрезвычайных ситуациях. Профессор Осереман из Университета Абуджи (Нигерия) осветил вопросы клинической коммуникации в хирургии, а также темы, связанные с доброкачественной гиперплазией и раком предстательной железы — в частности, подходы к скринингу, диагностике и лечению. Шинга Мутамбирва, профессор Университета медицинских наук Сефако Макгато и заведующий отделением урологии Академической больницы доктора Джорджа Мухари (ЮАР), представил лекции об использовании ИИ в медицине, опухолях уротелия, а также проблемах мужского бесплодия и вопросах андрологии. Отдельный лекционный блок посвятили врачебной этике — с докладом выступила Мабасо Мэриэнн.

Зарубежные эксперты высоко оценили уровень вовлечённости студентов и атмосферу профессионального диалога. Профессор Мустафа Саид, уже не в первый раз приезжающий в Уфу, отметил готовность учащихся к дискуссии и активное взаимодействие с экспертами: по его словам, именно живое общение выделяет российскую академическую среду. Он также посоветовал начинающим учёным развиваться и прислушиваться к наставникам.

Шинга Мутамбирва подчеркнул значимость международного партнёрства и отметил высокую самоотдачу и трудолюбие уфимских студентов — по его мнению, эти качества открывают большие возможности в медицине. Профессор также обратил внимание на развитие инфраструктуры университета и вклад вуза в глобальное медицинское сообщество.

Осереман, который ранее уже сотрудничал с БГМУ, отметил глубокий интерес студентов к профессиональным темам и важность непрерывного обучения в медицине: по его словам, даже став практикующими врачами, специалисты не должны прекращать поиск новых знаний.

БГМУ уже несколько лет служит площадкой для обмена передовыми медицинскими практиками. Сейчас в университете обучаются около 5 000 иностранных студентов из 64 стран. Ежегодно вуз проводит крупные научно‑образовательные мероприятия с участием зарубежных учёных — так студенты получают доступ к актуальным знаниям от мировых экспертов.

Сотрудничество БГМУ с зарубежными партнёрами продолжает расширяться. Недавно делегация университета посетила медицинские и образовательные учреждения Кейптауна по приглашению Южноафриканской урологической ассоциации. Кроме того, БГМУ подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Абуджи (Нигерия): в новом учебном году запланирован первый межвузовский обмен студентами.

Источник и фото: Правительство РБ

Справочно.
Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.
Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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#нацпроектмолодежьидети

Урологи из Египта, Нигерии и ЮАР провели лекции в Межвузовском кампусе Уфы
Урологи из Египта, Нигерии и ЮАР провели лекции в Межвузовском кампусе Уфы
Урологи из Египта, Нигерии и ЮАР провели лекции в Межвузовском кампусе Уфы
Урологи из Египта, Нигерии и ЮАР провели лекции в Межвузовском кампусе Уфы
Урологи из Египта, Нигерии и ЮАР провели лекции в Межвузовском кампусе Уфы
Урологи из Египта, Нигерии и ЮАР провели лекции в Межвузовском кампусе Уфы
Урологи из Египта, Нигерии и ЮАР провели лекции в Межвузовском кампусе Уфы
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