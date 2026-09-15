Авиапатрулирование лесного фонда Башкирии составило 707 часов с начала сезона

С учетом обширной площади лесов региона и горно-лесистого рельефа авиапатрулирование остается одним из ключевых инструментов превентивного контроля. Мониторинг с воздуха позволяет фиксировать задымления на самых труднодоступных участках и незамедлительно передавать точные координаты наземным лесопожарным службам.

С начала пожароопасного сезона специалисты выполнили 227 вылетов, а суммарный налет превысил 707 часов (для сравнения: за аналогичный период прошлого года совершено 126 полетов). В текущем сезоне экипажи авиамониторинга своевременно обнаружили два лесных возгорания на территориях Бурзянского и Учалинского лесничеств, что позволило оперативно стянуть силы и не допустить разрастания огня.

- В этом сезоне мы почти в два раза увеличили число вылетов по сравнению с прошлым годом. Подобная интенсивность работы летчиков-наблюдателей полностью оправдана: такой подход позволяет направлять бригады точно в очаг и ликвидировать угрозу с наименьшими затратами сил и средств, - отметил министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.

Мониторинг лесопожарной обстановки в Башкортостане продолжается в ежедневном режиме с привлечением авиации, беспилотных комплексов, системы видеомониторинга и наземных мобильных патрулей.

Источник: https://forest.bashkortostan.ru