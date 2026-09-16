Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»

Главная задача фестиваля — подарить ребятам яркие впечатления, помочь раскрыть таланты и подготовиться к самостоятельной жизни. Программа получилась разносторонней: участников ждут конкурсы в творческой, спортивной, кулинарной и интеллектуальной сферах, состязания по прикладному творчеству, экскурсии и военно‑патриотическая игра «Гонка героев».

Основной площадкой мероприятия стал Военно‑патриотический парк Башкортостана «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова.

Спорт как школа характера

Важная часть программы — спортивная секция «Спортивный Олимп». В ней участвуют около 180 юных спортсменов: каждая команда региона насчитывает до 13 человек. Ребята пробуют силы в мини‑футболе, баскетболе 3×3, настольном теннисе и спортивной стрельбе.

Заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев подчеркнул профориентационную направленность фестиваля. По его словам, важно дать ребятам возможность попробовать разные направления: спорт, кулинарию и другие полезные навыки. Размещение участников в парке «Патриот», где условия проживания близки к казарменным, призвано укрепить командный дух и закалить характер. Общение с военными, мастер‑классы по основам военного дела и знакомство с техникой могут стать для кого‑то первым шагом к будущей профессии.

Социализация и дружба — в центре внимания

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова отметила, что фестиваль помогает детям социализироваться и адаптироваться к жизни вне стен детских учреждений. Особое значение она придаёт площадке парка «Патриот» и «Гонке героев»: по её мнению, такие испытания учат ребят полагаться друг на друга и чувствовать поддержку товарища.

Мир дронов: от симулятора до реальных задач

Большой интерес у участников вызвала площадка, посвящённая беспилотным летательным аппаратам. Инструктор учебно‑методического центра «Авангард» Фидан Махмутов знакомит ребят с пилотированием квадрокоптеров — сначала в виртуальной среде на авиасимуляторах. Такой подход, по словам инструктора, позволяет безопасно освоить базовые навыки, прежде чем переходить к управлению реальными устройствами.

Фидан Махмутов также рассказал о широком применении БПЛА: они востребованы не только в военной сфере, но и в поисково‑спасательных операциях, мониторинге ЧС, доставке медикаментов, сельском хозяйстве, картографировании и наблюдении за лесными массивами.

Медиакультура: раскрываем творческий потенциал

Новое направление фестиваля — площадка медиакультуры. Здесь собрались подростки, увлечённые видеосъёмкой и монтажом. Как рассказала директор ГБУ РБ «Южный межрайонный центр „Семья“» Роза Ишбаева, опытные специалисты с телевидения делятся знаниями в доступной форме, приводя понятные примеры из повседневной жизни. В жюри вошли известные в Башкирии профессионалы из сферы телевидения, интернет‑вещания, журналистики и литературы.

Торжественное открытие окружного этапа фестиваля «Вернуть детство» пройдёт сегодня, 16 сентября, с 19:00 до 20:00 в Государственном концертном зале «Башкортостан». На мероприятии соберутся участники, сопровождающие, гости и зрители — это станет официальным стартом трёхдневного праздника, где будут цениться и талант, и командная работа, и спортивные достижения.

Источник и фото: «Молодёжная газета»