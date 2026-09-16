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16 Сентября , 11:24

Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»

С 16 по 18 сентября в Республике Башкортостан в седьмой раз проходит окружной этап фестиваля «Вернуть детство». Уфа принимает порядка 350 воспитанников учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их сопровождающих — они приехали из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.

Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»
Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»

Главная задача фестиваля — подарить ребятам яркие впечатления, помочь раскрыть таланты и подготовиться к самостоятельной жизни. Программа получилась разносторонней: участников ждут конкурсы в творческой, спортивной, кулинарной и интеллектуальной сферах, состязания по прикладному творчеству, экскурсии и военно‑патриотическая игра «Гонка героев».

Основной площадкой мероприятия стал Военно‑патриотический парк Башкортостана «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова.

Спорт как школа характера

Важная часть программы — спортивная секция «Спортивный Олимп». В ней участвуют около 180 юных спортсменов: каждая команда региона насчитывает до 13 человек. Ребята пробуют силы в мини‑футболе, баскетболе 3×3, настольном теннисе и спортивной стрельбе.

Заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев подчеркнул профориентационную направленность фестиваля. По его словам, важно дать ребятам возможность попробовать разные направления: спорт, кулинарию и другие полезные навыки. Размещение участников в парке «Патриот», где условия проживания близки к казарменным, призвано укрепить командный дух и закалить характер. Общение с военными, мастер‑классы по основам военного дела и знакомство с техникой могут стать для кого‑то первым шагом к будущей профессии.

Социализация и дружба — в центре внимания

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова отметила, что фестиваль помогает детям социализироваться и адаптироваться к жизни вне стен детских учреждений. Особое значение она придаёт площадке парка «Патриот» и «Гонке героев»: по её мнению, такие испытания учат ребят полагаться друг на друга и чувствовать поддержку товарища.

Мир дронов: от симулятора до реальных задач

Большой интерес у участников вызвала площадка, посвящённая беспилотным летательным аппаратам. Инструктор учебно‑методического центра «Авангард» Фидан Махмутов знакомит ребят с пилотированием квадрокоптеров — сначала в виртуальной среде на авиасимуляторах. Такой подход, по словам инструктора, позволяет безопасно освоить базовые навыки, прежде чем переходить к управлению реальными устройствами.

Фидан Махмутов также рассказал о широком применении БПЛА: они востребованы не только в военной сфере, но и в поисково‑спасательных операциях, мониторинге ЧС, доставке медикаментов, сельском хозяйстве, картографировании и наблюдении за лесными массивами.

Медиакультура: раскрываем творческий потенциал

Новое направление фестиваля — площадка медиакультуры. Здесь собрались подростки, увлечённые видеосъёмкой и монтажом. Как рассказала директор ГБУ РБ «Южный межрайонный центр „Семья“» Роза Ишбаева, опытные специалисты с телевидения делятся знаниями в доступной форме, приводя понятные примеры из повседневной жизни. В жюри вошли известные в Башкирии профессионалы из сферы телевидения, интернет‑вещания, журналистики и литературы.

Торжественное открытие окружного этапа фестиваля «Вернуть детство» пройдёт сегодня, 16 сентября, с 19:00 до 20:00 в Государственном концертном зале «Башкортостан». На мероприятии соберутся участники, сопровождающие, гости и зрители — это станет официальным стартом трёхдневного праздника, где будут цениться и талант, и командная работа, и спортивные достижения.

Источник и фото: «Молодёжная газета»

Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»
Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»
Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»
Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»
Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»
Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»
Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»
Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»
Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»
Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»
Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»
Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»
Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»
Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»
Башкортостан принимает окружной фестиваль «Вернуть детство»
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