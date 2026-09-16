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16 Сентября , 09:58

Телемарафон «Всё для Победы»

Башкортостан объединяется ради общей цели.

Телемарафон «Всё для Победы»Телемарафон «Всё для Победы»
Телемарафон «Всё для Победы»

20 сентября 2026 года в Башкортостане состоится беспрецедентное эфирное событие. Впервые три телеканала - БСТ, «Башкортостан 24» и «Вся Уфа» объединят свои ресурсы для проведения масштабного телемарафона «Всё для Победы». Весь день в прямом эфире зрители станут свидетелями большого республиканского движения взаимопомощи и поддержки.


В рамках телемарафона запланированы встречи с волонтёрами из городов и районов республики, прямые включения из волонтёрских штабов, а также репортажи о людях, которые не словом, а делом помогают нашим воинам. Особое внимание будет уделено тем, кто лично выезжал в зону СВО. Это врачи, артисты, режиссёры, депутаты, учёные, историки, сотрудники музеев, писатели и предприниматели. Их истории - это живой пример сплочённости и ответственности.


Отдельное место в эфире займут рассказы о семьях защитников Отечества. Супруги воинов СВО сегодня находятся на передовой тыла. Не останутся без внимания и юные волонтёры. В этот день зрители узнают о детях, которые собирают средства и передают их бойцам на передовой. Трогательные истории о старшем поколении также станут важной частью эфира. Будут подготовлены сюжеты о бабушках, организовавших у себя дома волонтёрские штабы и о том, как для этих целей был построен новый дом, как символ заботы и единства.
В эфире прозвучат песни, посвящённые современным защитникам Родины, а также мелодии времён Великой Отечественной войны. Именно они подчёркивают преемственность подвига и силу национального духа. Зрители увидят героев нашего времени, тех, чьи имена и поступки становятся историей сегодняшнего дня.


Название телемарафона «Все для Победы» точно отражает суть события. Это не просто трансляция, а общее дело всей республики. Сотрудники телеканалов БСТ, «Башкортостан 24» и «Вся Уфа» в этот день будут работать плечом к плечу с жителями Башкортостана, чтобы донести до каждого голос единства и поддержки.


Приглашаем всех присоединиться к телемарафону «Всё для Победы» 20 сентября 2026 года. Вместе мы сильнее!

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