Бойцы батальона имени Салавата Юлаева после отпуска отправились на передовую

Один из них – добровольческий батальон имени Салавата Юлаева. Его личный состав недавно пополнил свои ряды: бойцы вернулись из краткосрочных отпусков. Обняли жен, детей, родителей. Выдохнули. И снова уехали туда, где сейчас решается все, – на передовую. Перед отъездом они прошли учения, а советник главы Башкирии по взаимодействию с войсками нацгвардии РФ Артур Юмагужин вручил отличившимся государственные награды. Бойцы поговорили с корреспондентом «Молодежной газеты».

Батальон имени Салавата Юлаева сформирован в конце 2022 года. У его истоков стоял Артур Юмагужин – занимался организацией набора, помогал добровольцам встать в строй, и сегодня он постоянно в контакте с ребятами. В декабре 2022 года с Советской площади Уфы батальон провожал, кажется, весь Башкортостан – так вспоминают сами военнослужащие.

«Если не мы – то кто?»

«Султан» – командир роты. За плечами две чеченские. На СВО пошел добровольцем.

– В начале 2022-го погибли мои братья. Я не мог остаться дома. Хотел попасть именно в башкирский именной батальон – где все свои. Как раз в это время начал формироваться батальон имени Салавата Юлаева. Стал помогать Артуру Галимьяновичу. Ребята тогда шли огромным потоком и днем, и ночью. В декабре от памятника Шаймуратову мы уехали на передовую.

«Султан» – некабинетный офицер. Бывший десантник и опытный военный – его всегда увидишь рядом с ребятами, без передышки на нормальный сон и отдых, когда того требует боевая задача. Командир роты – максималист, требователен и въедлив, когда дело касается дела. Он уверен, что командир – это тот, кто вникает в проблемы бойцов, может за чашкой чая все обсудить и решить. Из этого и рождается уважение. А мотивация для ребят у него простая: «Если не мы – то кто?»

«Мы или семья, или – никак»

«Буран» – на СВО с первых дней. Второй доброволец из Бижбулякского района, ушел еще до объявления мобилизации.

– Друг ушел, через неделю погиб. Я психанул и решил пойти тоже. Зашел через Минобороны, служил гранатометчиком, воевали под Лисичанском, Луганском. В один из дней нас накрыла РСЗО, меня ударной волной отбросило в дерево. Приехал домой на своих ногах, а потом начали отказывать левые нога и рука. Восстанавливался месяца два-три. Тут как раз батальон имени Салавата Юлаева начал формироваться. Пришел туда тоже вторым или третьим. С тех пор здесь, – говорит боец.

Сейчас «Буран» командует отделением. Говорит, с ребятами чувствует себя как рыба в воде. В его отделении правило: мы – либо семья, либо – никак. Если прилет и сгорят вещи бойца – через полчаса его ребята оденут, и не надо переживать, что у него не будет носков или штанов.

– Если друг другу не доверять, не заботиться – кукуха поедет, – говорит он. – Бывает, спорим. Как в любой семье, не без этого. В боевой работе понимаем друг друга без слов – по взгляду, настолько сработались.

Поэтому смерть боевых товарищей ребята воспринимают здесь даже острее, чем потерю близких.

– Когда недавно погибли ребята, с которыми прошел огонь и воду, – я плакал, – признается «Буран».

По словам командира, его отделение – лучшее, 11 из 10. И его в этом не переубедишь.

«Две минуты решили нашу жизнь»

«Саян» – ротный медик, воевал на Северном Кавказе. До СВО работал на «скорой» в Туймазах и в больницах Уфы. Его задача – оказывать первую помощь прямо на линии соприкосновения. Вместе с санинструкторами работает на поле боя: жгуты, перевязки, обезболивание, эвакуация.

«Саян» вспоминает недавний случай. Дроны обстреляли позиции, боец получил ранения, ему сразу оказали помощь. Над ними кружил дрон, пришлось ждать в укрытии. Когда он улетел, бойцы выехали – но аппарат вернулся и ударил по той же точке.

– Две минуты решили нашу жизнь. Мы успели выскочить. Если бы замешкались – все. Бойца доставили вовремя, помощь оказали, он остался жив, – рассказывает «Саян».

Сегодня в батальоне служат люди из разных регионов: Башкирии, Дальнего Востока, Бурятии. Православные, мусульмане, буддисты.

Здесь не делят друг друга на нации и вероисповедания. Действуют одним кулаком. Потому что уверены: правда за нами и Победа будет за нами.

По пятницам совершают намаз, у них есть свой мулла с позывным «Абдулла».

– Вера дает силы, – говорит «Саян». – Война идет долго, все устали. Но мы начали это дело – мы его и закончим. Поддержка республики очень сильная. Башкирия помогает амуницией, техникой – всем необходимым. Плюс крепкое плечо товарищей.

«Мы здесь по зову души»

Вообще, добровольческие батальоны – отдельная каста высокомотивированных людей.

Боец с позывным «Синоптик» – снайпер разведки, тоже в батальоне с самого основания. На гражданке прошел путь от каменщика до главного инженера.

– Когда узнал, что набирается батальон, сразу пришел. Поговорили, показал военный билет. Срочную служил в разведке, воевал в Чечне. Сразу взяли. Мы ведь здесь по зову души. Чтобы наши дети могли спокойно учиться, чтобы родители могли спокойно встречать старость и воспитывать внуков.

«Синоптик» говорит, что мотивация решает всё. Когда батальон только приехал, на первых стрельбах они отстрелялись не хуже профессиональных военных.

– Если чувствуешь силы – приходи в батальон. А если от тебя больше пользы на гражданке – оставайся там, но делай все, что можешь, чтобы мы здесь за республику не волновались, – обратился военнослужащий к мужчинам Башкирии.

«Ирбис» – командир первого отделения. Контракт подписал в марте 2023 года:

– Что сказать про боевых товарищей? Только лучшее. Служба организована, каждый свои обязанности знает. При выполнении задач все информированы: риски, наставления. Боевой дух поддерживаем порядком, взаимоуважением, дисциплиной.

«Бола» – из Межгорья. В батальоне третий год, вместе с братом «Кубой»:

– До СВО 21 год носил погоны в другой системе, – говорит он. – Братишка тоже всю жизнь носил погоны. Продолжаем носить.

«Ян» из Баймака, ему 22 года. До службы учился на сварщика, работал. Близкие, узнав о его решении уйти добровольцем, сначала испугались. Главный аргумент «Яна» был простой: чтобы они спали спокойно. И чтобы все граждане России знали – ребята работают здесь во благо Родины.

– Буду заезжать на первое боевое задание. Там уже выполнение задач, поставленных командованием, – говорит он. – Стоит задумываться молодому поколению о том, что нужно защищать страну, свои интересы.