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17 Сентября , 04:56

Управление ФСБ России по Башкортостану возглавил генерал-майор Роман Плотников

16 сентября в Уфе состоялась церемония представления нового руководителя УФСБ России по Республике Башкортостан — генерал‑майора Романа Плотникова. Назначение произведено на основании Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Управление ФСБ России по Башкортостану возглавил генерал-майор Роман ПлотниковУправление ФСБ России по Башкортостану возглавил генерал-майор Роман Плотников
Управление ФСБ России по Башкортостану возглавил генерал-майор Роман Плотников

Глава республики Радий Хабиров поздравил Романа Плотникова с вступлением в должность. Он отметил, что между Башкортостаном и территориальным управлением ФСБ налажено продуктивное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности региона.

Радий Хабиров подчеркнул значимость слаженной работы силовых структур в текущих условиях: «Время сейчас непростое, и от слаженной работы всех силовых структур зависит очень многое. Башкортостан — крупный, экономически развитый и многонациональный регион. Наша общая задача — обеспечить спокойствие, общественно‑политическую стабильность и предотвращение угроз для жителей республики».

Особое внимание глава региона уделил вопросам защиты критически важных объектов: в условиях специальной военной операции важно укреплять систему безопасности и развивать соответствующую инфраструктуру.

Также Радий Хабиров поблагодарил прежнего руководителя управления Игоря Кочнева за годы службы и результативное взаимодействие. В знак признания заслуг Игорю Кочневу был вручён орден генерала Шаймуратова — за проявленные мужество и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей. Глава республики отметил, что благодаря скоординированным усилиям силовых ведомств в регионе удаётся поддерживать правопорядок и сохранять общественно‑политическую стабильность.

В свою очередь, Роман Плотников заявил о готовности и дальше выстраивать эффективное взаимодействие с органами власти Башкортостана для выполнения задач, стоящих перед региональным управлением ФСБ России.

Источник и фото: сайт Главы РБ

Управление ФСБ России по Башкортостану возглавил генерал-майор Роман Плотников
Управление ФСБ России по Башкортостану возглавил генерал-майор Роман Плотников
Управление ФСБ России по Башкортостану возглавил генерал-майор Роман Плотников
Управление ФСБ России по Башкортостану возглавил генерал-майор Роман Плотников
Управление ФСБ России по Башкортостану возглавил генерал-майор Роман Плотников
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