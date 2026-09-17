Выпускник кампуса НОЦ — победитель конкурса конструкторов

Конкурс прошёл в рамках инициативы «Наука и бизнес» Десятилетия науки и технологий и стал частью кадровой стратегии завода по привлечению молодых специалистов. Участники работали в системе трёхмерного проектирования «Компас‑3D» — её активно применяют на предприятии для модернизации трубопроводной арматуры. Задания максимально отражали реальные производственные задачи, позволяя оценить практическую подготовку конкурсантов.

По словам председателя Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светланы Мустафиной, успех выпускника — следствие системного подхода к инженерной подготовке: уже с 2–3 курса студенты разбирают реальные кейсы от предприятий, поэтому выходят из вуза готовыми к работе в высокотехнологичных отраслях. Предложение о работе для победителя — прямое подтверждение востребованности таких специалистов.

Как отметил представитель АНО «УК НОЦ РБ» Андрей Кулаков, сотрудничество вузов и индустриальных партнёров помогает наращивать поток квалифицированных кадров и увеличивать число разработок, пригодных для внедрения. В числе резидентов Евразийского НОЦ — 33 индустриальные компании, включая «Газпром нефтехим Салават», «ОДК‑УМПО», «Авиатех», «ПОЛИГОН» и «Технопарк АТ»: под их запросы студенты и молодые учёные ведут исследования и создают новые технологии.

Рафис Зыкрин, обучавшийся по направлению «Проектирование технологических машин и комплексов» под руководством доцента Ильи Емаева, убедительно показал высокий уровень владения САПР «Компас‑3D» и профессиональные навыки. Хорошие результаты также продемонстрировали студенты 2–4 курсов с кафедр «Технология машиностроения» и «Сварочные, литейные и аддитивные технологии».

Ректор УУНиТ Вадим Захаров подчеркнул, что этот результат — заслуга всего преподавательского коллектива института. Практико‑ориентированный подход, по его мнению, позволяет готовить кадры, способные решать сложные инженерные задачи, а значит, именно в стенах университета сегодня закладывается будущее отечественной промышленности.

Источник и фото: Правительство РБ

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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