В Уфе открылся Общественный пресс-центр по выборам

По словам главы Союза журналистов Башкирии Вадута Исхакова, для прессы и блогеров созданы все нужные условия. В этом году аккредитацию получили более 30 человек.

Пресс‑центр станет главной площадкой с оперативной информацией о голосовании в республике. Представители СМИ смогут пообщаться с экспертами: членами Центризбиркома, сотрудниками Центра управления республикой, представителями Общественной палаты, политологами и другими специалистами — они ответят на вопросы журналистов.

Работа пресс‑центра продлится все три дня голосования — 18, 19 и 20 сентября.

Источник и фото: «Молодёжная газета»

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