+13 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
18 Сентября , 06:20

В Уфе открылся Общественный пресс-центр по выборам

В конгресс‑холле «Торатау» начал работу Общественный пресс‑центр — он создан для освещения выборов депутатов Государственной Думы и других избирательных кампаний в рамках Единого дня голосования. Именно здесь журналисты Уфы и Башкирии будут вести репортажи о ходе выборов.

В Уфе открылся Общественный пресс-центр по выборамВ Уфе открылся Общественный пресс-центр по выборам
В Уфе открылся Общественный пресс-центр по выборам

По словам главы Союза журналистов Башкирии Вадута Исхакова, для прессы и блогеров созданы все нужные условия. В этом году аккредитацию получили более 30 человек.

Пресс‑центр станет главной площадкой с оперативной информацией о голосовании в республике. Представители СМИ смогут пообщаться с экспертами: членами Центризбиркома, сотрудниками Центра управления республикой, представителями Общественной палаты, политологами и другими специалистами — они ответят на вопросы журналистов.

Работа пресс‑центра продлится все три дня голосования — 18, 19 и 20 сентября.

Источник и фото: «Молодёжная газета»

#ВыбираемВместе

#ЕДГ2026

#БашВыбор2026

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
19 Сентября , 06:34
В Стерлитамаке молодожёны проголосовали перед визитом в ЗАГС
Местные новости
18 Сентября , 05:54
В Стерлитамаке на участок пришёл необычный избиратель
Местные новости
18 Сентября , 06:27
Инспекторы ПДН побеседовали со студентами стерлитамакского колледжа
Актуально
19 Сентября , 04:47
Акция «Рахмат» в Башкирии пользуется спросом у избирателей
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru