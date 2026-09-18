В Уфе открылся Общественный пресс-центр по выборам

По словам главы Союза журналистов Башкирии Вадута Исхакова, для прессы и блогеров созданы все нужные условия. В этом году аккредитацию получили более 30 человек.
Пресс‑центр станет главной площадкой с оперативной информацией о голосовании в республике. Представители СМИ смогут пообщаться с экспертами: членами Центризбиркома, сотрудниками Центра управления республикой, представителями Общественной палаты, политологами и другими специалистами — они ответят на вопросы журналистов.
Работа пресс‑центра продлится все три дня голосования — 18, 19 и 20 сентября.
Источник и фото: «Молодёжная газета»
#ВыбираемВместе
#ЕДГ2026
#БашВыбор2026