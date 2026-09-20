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20 Сентября , 08:06

Третий день голосования в Башкирии: брифинг регионального ЦИК

В 8:00 утра в штатном режиме начали работу 3250 избирательных участков, среди которых — 42 временных.

Третий день голосования в Башкирии: брифинг регионального ЦИКТретий день голосования в Башкирии: брифинг регионального ЦИК
Третий день голосования в Башкирии: брифинг регионального ЦИК

По данным на 20:00 19 сентября, в списках избирателей числится 2 922 630 человек. Явка составила 54,64 % от общего числа граждан, внесённых в списки.

Как напомнил председатель ЦИК Башкирии, до 14:00 продолжается приём заявлений для голосования на дому — такой возможностью могут воспользоваться избиратели, которым по тем или иным причинам сложно прийти на участок.

За ходом выборов следят свыше 15 тысяч наблюдателей. В числе наблюдателей — группа международных экспертов из Германии, Турции, Бразилии, Индонезии и Мадагаскара. Информационное сопровождение обеспечивают более 400 журналистов.

В Центризбиркоме по‑прежнему работает горячая линия — по номеру 8‑800‑347‑54‑54 избиратели могут задать интересующие их вопросы.

Азат Галимханов сообщил, что голосование проходит в штатном режиме. Отдельная задача — обеспечение безопасности на участках: к этой работе приступили заблаговременно. Председатель ЦИК поблагодарил сотрудников МВД, Росгвардии и МЧС, которые дежурят на избирательных участках.

Источник: «Молодёжная газета»

Фото: Динар Калимуллин

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