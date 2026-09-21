+23 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
21 Сентября , 03:48

Радий Хабиров: «Явка в Башкортостане выше среднероссийской»

20 сентября Дмитрий Медведев — председатель «Единой России» и заместитель председателя Совета безопасности — провёл онлайн-совещание с регионами, чтобы обсудить итоги Единого дня голосования. Среди участников был глава Башкортостана Радий Хабиров.

Радий Хабиров: «Явка в Башкортостане выше среднероссийской»Радий Хабиров: «Явка в Башкортостане выше среднероссийской»
Радий Хабиров: «Явка в Башкортостане выше среднероссийской»

Медведев подчеркнул, что избирательная кампания прошла на высоком уровне, и выразил благодарность россиянам, пришедшим на участки. Он отдельно отметил вклад всех, кто обеспечивал проведение выборов: избирательных комиссий, добровольцев и других участников процесса. Также он указал на то, что кампания проходила в непростых условиях — на фоне враждебных действий, террористических актов и попыток сорвать голосование, — однако граждане страны всё равно приняли активное участие.

По предварительным данным, которые привёл председатель партии, явка по стране составила почти 57% — лучший показатель за последние годы. Первые экзитполы показали уверенные результаты «Единой России», что, по словам Медведева, свидетельствует о сохраняющемся доверии граждан к партии.

Радий Хабиров, со своей стороны, отметил, что в Башкортостане выборы прошли спокойно, а избиратели вновь продемонстрировали высокую политическую культуру. Явка в республике оказалась выше среднероссийской, что, по его словам, является привычной картиной для региона. Он согласился с оценкой Медведева о том, что внешние события вокруг страны сплотили общество.

Глава Башкортостана также положительно оценил поведение политических партий во время кампании, охарактеризовав их работу как спокойную и уважительную по отношению друг к другу.

Хабиров сообщил, что подсчёт голосов уже начался и окончательные итоги Центризбирком республики представит в ближайшие дни. Говоря о результатах «Единой России», он выразил уверенность в успехе партии, отметив, что она всё это время действовала конкретно и помогала людям. Среди кандидатов он назвал участников СВО, выдвинувшихся в органы власти: Героя России Василь Ямалетдинова — в горсовет Уфы и ещё одного Героя России Дениса Чернавина — в Госдуму. По словам Хабирова, именно на таких людей республика будет опираться в дальнейшей работе.

Источник и фото: сайт Главы РБ

Радий Хабиров: «Явка в Башкортостане выше среднероссийской»
Радий Хабиров: «Явка в Башкортостане выше среднероссийской»
Радий Хабиров: «Явка в Башкортостане выше среднероссийской»
Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru