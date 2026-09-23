Радий Хабиров: экономика Башкирии сохраняет устойчивость, несмотря на вызовы

Отвечая на вопрос Интерфакса об итогах развития республики в первом полугодии и перспективах инвестиционной политики, Глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул, что главное — удаётся сохранять экономическую устойчивость и позитивную инвестиционную динамику, несмотря на все вызовы. Он напомнил, что в Послании Госсобранию обозначил ключевой тезис: «Всё для победы». Успехов на передовой можно добиваться лишь при стабильной экономике, обеспечивающей фронт всем необходимым.

По словам Хабирова, после небольшого снижения в прошлом году промышленное производство в республике вновь растёт — на 6,7% по итогам первого полугодия, что выше среднероссийских и окружных показателей. Аграрии за этот же период произвели продукции более чем на 85 млрд рублей, регион практически полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия.

В инвестиционной политике республика не ограничивается действующими механизмами и создаёт новые инструменты. Пример — Агидель, где два года назад ввели преференциальный режим, аналогичный территориям опережающего развития. В результате число субъектов МСП там выросло в 1,5 раза — на 182 новых предприятия. Этот опыт планируют масштабировать: запускается Башкортостанский инвестиционный режим, который сначала опробуют в семи пилотных муниципалитетах. Меры поддержки будут адресными, с учётом специализации каждой территории: Агидель и Сибай — креативные индустрии, транспортировка и хранение; Баймакский и Салаватский районы — переработка сельхозпродукции; Зилаирский и Нуримановский — обработка древесины, мебель и туризм.

После модернизации инвестзаконодательства с 1 июля 2023 года республика заключила 247 инвестиционных соглашений. Всего в перечне приоритетных — 408 проектов с общим объёмом инвестиций более 1,15 трлн рублей и созданием порядка 29,4 тысячи рабочих мест.

Хабиров отметил, что Башкортостан одним из первых внедрил Региональный инвестиционный стандарт АСИ. Это позволило сократить инвестиционно-строительный цикл в среднем на 33%. Третий год подряд регион входит в тройку лучших в Национальном рейтинге инвестклимата.

Что касается ОЭЗ «Алга», она дважды признавалась самой динамично развивающейся в России, занимает третье место среди 39 промышленно-производственных ОЭЗ, а по итогам 2025 года показала эффективность на уровне 95%. Сейчас там 26 резидентов, шесть предприятий уже работают. Почти все площадки заполнены, поэтому принято решение расширить границы ОЭЗ в Уфимском районе ещё на 220 га — заявка в Минэкономразвития уже направлена. Хабиров уверен, что впереди у «Алги» ещё более серьёзные результаты.

Источник и фото: https://glavarb.ru