Радий Хабиров рассказал о мерах поддержки бойцов СВО и их семей

На вопрос о мерах поддержки участников СВО и их семей Радий Хабиров ответил, что девиз «Всё для победы» — не просто слова, а цель и смысл работы всей управленческой команды, реального сектора экономики и жителей республики. По его словам, для победы в противостоянии с коллективным Западом необходимо единение общества.

Глава Башкортостана отметил, что республика гордится своими именными батальонами и мотострелковым полком «Башкортостан», а также всеми бойцами на передовой. Он напомнил, что у республики уже 16 Героев России, девять из которых награждены посмертно.

Чтобы сохранить память о героях, при главе региона создана комиссия по увековечению их подвигов. Документы, видеозаписи и репортажи передадут в архив, личные вещи бойцов и трофеи — в музеи, а в Уфе установят большой мемориал павшим защитникам Отечества.

Хабиров также сообщил, что продолжается усиление защиты инфраструктуры от беспилотников: создано территориальное подразделение БАРС, статус бойцов закреплён законом, формируется батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева.

Он подчеркнул, что такого единства общество не знало со времён Великой Отечественной войны: предприятия, волонтёры, медики, учителя, школьники и пенсионеры помогают фронту. Башкортостан уже отправил более 180 гуманитарных конвоев.

По словам главы республики, для участников СВО и их семей действуют 99 мер поддержки, из них 55 — региональные. На эти цели в 2026 году предусмотрены десятки миллиардов рублей. Основной пакет касается детей бойцов: бесплатное питание в школах, первоочередное зачисление в детсады, бесплатный проезд по карте «Алға». Также доступны санаторно-курортное лечение, помощь в адаптации жилья, содействие в трудоустройстве и запуске своего дела. В этой работе помогают Госфонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО и другие организации.

Хабиров подчеркнул, что система поддержки должна быть гибкой и меняться вместе с потребностями людей, а главный ориентир — чтобы помощь дошла до каждого без исключений.

Источник и фото: https://glavarb.ru