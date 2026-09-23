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23 Сентября , 12:11

Ребята из Башкирии участвуют во Всероссийском Детском экологическом форуме

Юные экологи республики примут участие в очном этапе ДЭФ, который пройдет 29 – 30 сентября в Магнитогорске.

Ребята из Башкирии участвуют во Всероссийском Детском экологическом форумеРебята из Башкирии участвуют во Всероссийском Детском экологическом форуме
Ребята из Башкирии участвуют во Всероссийском Детском экологическом форуме

 В заочном этапе форума приняли участие школьники 5 – 11 классов из 89 субъектов Российской Федерации. В очный этап по результатам экспертной оценки экологических проектов прошли школьные команды из 51 региона России.  
 
В команде «Хранители дендропарка» – ученики образовательных учреждений г. Уфы, Аургазинского, Туймазинского, Уфимского районов республики. Все они занимаются исследовательской деятельностью и достойно показали себя на республиканских и российских конкурсах и олимпиадах. На ДЭФ представят, кроме общего, свои проекты и учебно-исследовательские работы. Их научные тезисы будут опубликованы и размещены в библиотеке elibrary.ru
Помогают ребятам сотрудники Республиканского детского эколого-биологического центра – Эльза Габбасова и Эльвира Каримова.  
 
С 21 по 28 сентября – всероссийское онлайн голосование за «Народный проект» среди экологических проектов региональных школьных команд. Из 51 проекта участников нужно выбрать один, здесь: https://eko-forum.wote.io/surveys/575 Проект команды «Хранители дендропарка» называется «От дворянского поместья – к памятнику природы!» Поддержим!

Галина Морозова

Фото – Эльза Габбасова

Ребята из Башкирии участвуют во Всероссийском Детском экологическом форуме
Ребята из Башкирии участвуют во Всероссийском Детском экологическом форуме
Ребята из Башкирии участвуют во Всероссийском Детском экологическом форуме
Ребята из Башкирии участвуют во Всероссийском Детском экологическом форуме
Ребята из Башкирии участвуют во Всероссийском Детском экологическом форуме
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