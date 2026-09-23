В Башкирии подвели предварительные итоги Единого дня голосования

По его словам, с 18 по 20 сентября в республике прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ, Государственного Собрания — Курултая Башкортостана, Городского совета Уфы и органов местного самоуправления. Явка избирателей составила 78,84%.

По итогам обработки бюллетеней на выборах в Госдуму распределение голосов по партийным спискам выглядит так: «Единая Россия» — 60,72%, КПРФ — 10,93%, ЛДПР — 8,42%, «Справедливая Россия» и «Новые люди» — по 8,11%.

В одномандатных округах наибольшее число голосов получили Зариф Байгускаров, Денис Чернавин, Гульнур Кульсарина, Юлай Кидрасов, Эльвира Аиткулова и Алексей Журавлёв.

На дополнительных выборах в Курултай Башкортостана седьмого созыва по Кизильскому избирательному округу № 28 депутатом республиканского парламента стал Андрей Назаров.

В Городской совет Уфы избраны 36 депутатов. По единому избирательному округу «Единая Россия» получила 13 мандатов, ЛДПР — три, КПРФ — два. По одномандатным округам прошли 15 кандидатов от «Единой России», а также по одному представителю от партий «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров».

Кроме того, состоялись основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления — всего было замещено 82 мандата.

Глава Башкортостана подчеркнул, что выборы прошли на высоком организационном уровне.

«Спасибо всем, кто участвовал в организации голосования, правоохранительным органам, которые в эти дни обеспечивали общественный порядок, волонтёрам, СМИ, — сказал Радий Хабиров. — Важно, что выборы прошли в хорошей, спокойной обстановке. Особые слова благодарности — руководителям региональных отделений партий за достойную избирательную кампанию. Очевидно, что высокие цифры явки — ответ нашего общества на то, что происходит на внешнем треке. Хочу поблагодарить всех избирателей за активность. И конечно, за доверие».

Глава региона также выразил признательность депутатам Госдумы РФ восьмого созыва от Башкортостана за результативную работу и вручил государственные награды. Медали «За трудовую доблесть» удостоена Римма Утяшева, ордена Салавата Юлаева — первый заместитель председателя Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев.

Источник и фото: сайт Главы РБ