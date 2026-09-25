Резидент Межвузовского кампуса Уфы выиграл федеральный грант

Уфимский государственный нефтяной технический университет — резидент Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ — вошёл в число победителей конкурсного отбора Минобрнауки России. Вуз получит грант на создание и развитие студенческого конструкторского бюро «Комплексная инженерия робототехнических и интеллектуальных систем». Основной площадкой станет Межвузовский кампус.

СКБ займётся разработкой и доведением до промышленного внедрения отечественных робототехнических комплексов с интеллектуальным управлением и компьютерным зрением. Работы будут вестись по задачам индустриальных партнёров — сейчас их уже восемь.

Вице-премьер правительства Башкортостана Александр Шельдяев отметил, что создание бюро — важный шаг в развитии инженерных компетенций. «Сегодня предприятиям нужны специалисты, способные не только применять технологии, но и создавать новые разработки под конкретные задачи», — подчеркнул он.

В работе СКБ выделено пять направлений: роботизация технологических операций, техническое зрение для контроля качества, интеллектуальные системы управления, мобильная робототехника для логистики, цифровые двойники и модернизация.

Ректор УГНТУ Олег Баулин сообщил, что к деятельности бюро планируют привлекать более 250 студентов ежегодно. СКБ создаётся на базе Евразийской политехнической школы, где расположены лаборатория VR-технологий и робототехники, Межвузовский центр искусственного интеллекта и центр реверсивного инжиниринга. Партнёры предоставят оборудование и помогут с испытаниями прототипов.

Работа бюро встроена в образовательный процесс — через проектные модули, курсовое и дипломное проектирование, формат «Стартап как диплом». Руководитель СКБ Булат Шайбаков добавил, что для школьников и студентов СПО запланированы интенсивы, соревнования и программы промышленного туризма.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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