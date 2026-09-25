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25 Сентября , 10:16

Резидент Межвузовского кампуса Уфы выиграл федеральный грант

УГНТУ получил грант на создание студенческого конструкторского бюро по робототехнике.

Резидент Межвузовского кампуса Уфы выиграл федеральный грантРезидент Межвузовского кампуса Уфы выиграл федеральный грант
Резидент Межвузовского кампуса Уфы выиграл федеральный грант

Уфимский государственный нефтяной технический университет — резидент Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ — вошёл в число победителей конкурсного отбора Минобрнауки России. Вуз получит грант на создание и развитие студенческого конструкторского бюро «Комплексная инженерия робототехнических и интеллектуальных систем». Основной площадкой станет Межвузовский кампус.

СКБ займётся разработкой и доведением до промышленного внедрения отечественных робототехнических комплексов с интеллектуальным управлением и компьютерным зрением. Работы будут вестись по задачам индустриальных партнёров — сейчас их уже восемь.

Вице-премьер правительства Башкортостана Александр Шельдяев отметил, что создание бюро — важный шаг в развитии инженерных компетенций. «Сегодня предприятиям нужны специалисты, способные не только применять технологии, но и создавать новые разработки под конкретные задачи», — подчеркнул он.

В работе СКБ выделено пять направлений: роботизация технологических операций, техническое зрение для контроля качества, интеллектуальные системы управления, мобильная робототехника для логистики, цифровые двойники и модернизация.

Ректор УГНТУ Олег Баулин сообщил, что к деятельности бюро планируют привлекать более 250 студентов ежегодно. СКБ создаётся на базе Евразийской политехнической школы, где расположены лаборатория VR-технологий и робототехники, Межвузовский центр искусственного интеллекта и центр реверсивного инжиниринга. Партнёры предоставят оборудование и помогут с испытаниями прототипов.

Работа бюро встроена в образовательный процесс — через проектные модули, курсовое и дипломное проектирование, формат «Стартап как диплом». Руководитель СКБ Булат Шайбаков добавил, что для школьников и студентов СПО запланированы интенсивы, соревнования и программы промышленного туризма.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

#молодежьидети

#нацпроектмолодежьидети

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