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25 Сентября , 06:20

Учитель химии из Башкирии поборется за выход в финал телешоу "Классная тема"

Всероссийское телешоу «Классная тема!» вышло на этап народного голосования. С 21 по 27 сентября зрители выбирают учителей-предметников, которые продолжат борьбу за выход в финал пятого сезона проекта.

Учитель химии из Башкирии поборется за выход в финал телешоу "Классная тема"Учитель химии из Башкирии поборется за выход в финал телешоу "Классная тема"
Учитель химии из Башкирии поборется за выход в финал телешоу "Классная тема"

В числе 35 полуфиналистов — Марсель Файрузов, выпускник Бирского филиала УУНиТ, учитель химии школы села Тугай Благовещенского района. С его видеоуроком можно ознакомиться в социальной сети «ВКонтакте»: https://vkvideo.ru/video-207448939_456241328?pl=-207448939_48.

В нём педагог рассказывает о том, как зародилось ремесло обработки металлов и почему оно менялось со временем, какой сплав люди освоили раньше всех, а также объясняет, почему современный этап истории окрестили «железным веком» и какие предпосылки к этому привели.

Проголосовать за участника из Башкортостана можно в сервисе «Опросы» Сферума на базе национального мессенджера МАКС (номинация «Химия»): https://max.ru/sferum_survey_bot?startapp=41ede013-0c1c-43a6-80b7-86bd9ce65c95.

Имена финалистов объявят 30 сентября на площадке Форума классных руководителей в Национальном центре «Россия».

Главным призом станет цикл познавательных передач, который будет транслироваться на телеканале «Россия-Культура», а также в сообществе «Классная тема!» и на платформе «Смотрим». Кроме того, участники получат специальные подарки и награды от партнёров проекта: научно-просветительские путешествия, стажировки и другие памятные призы.

Справочно:
Телешоу «Классная тема!» пятый год реализуется Министерством просвещения Российской Федерации и телеканалом «Россия» по поручению Президента Российской Федерации в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодёжь и дети». Цель проекта — представить широкой общественности самых ярких педагогов нашего времени и повысить престиж профессии учителя.

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