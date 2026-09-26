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26 Сентября , 05:00

Юные экологи Башкирии прошли в очный этап всероссийского форума

Команда «Хранители дендропарка» из Башкортостана прошла в очный этап IV Всероссийского детского экологического форума, который пройдёт 29–30 сентября в Магнитогорске.

Юные экологи Башкирии прошли в очный этап всероссийского форумаЮные экологи Башкирии прошли в очный этап всероссийского форума
Юные экологи Башкирии прошли в очный этап всероссийского форума

Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

В составе команды — школьники из Уфы, Аургазинского, Туймазинского и Уфимского районов республики. Все они занимаются исследовательской работой и уже достойно проявили себя на республиканских и российских конкурсах и олимпиадах.

На форуме ребята представят как общий проект, так и индивидуальные учебно-исследовательские работы. Их тезисы будут опубликованы в библиотеке elibrary.ru. Подготовкой школьников занимаются сотрудники Республиканского детского эколого-биологического центра Эльза Габбасова и Эльвира Каримова.

С 21 по 28 сентября идёт всероссийское онлайн-голосование за «Народный проект» среди экологических инициатив региональных школьных команд. Из 51 работы нужно выбрать одну.

Министерство природопользования и экологии Башкортостана приглашает поддержать проект «От дворянского поместья — к памятнику природы!» и отдать голос за команду «Хранители дендропарка».

Источник и фото: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.

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