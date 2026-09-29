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Новости
29 Сентября , 05:24

НКО Башкирии могут претендовать на грант Президента России

До 15 октября 2026 года проводится заявочная кампания первого конкурса грантов Президента России на развитие гражданского общества в 2027 году.

НКО Башкирии могут претендовать на грант Президента РоссииНКО Башкирии могут претендовать на грант Президента России
НКО Башкирии могут претендовать на грант Президента России

К участию приглашаются некоммерческие неправительственные организации из всех регионов страны. Важное условие: организация должна быть зарегистрирована не позднее чем за год до окончания приёма заявок. Для грантов до 1 миллиона рублей этот срок сокращён до шести месяцев.

На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества.

Ресурсный центр общественных проектов Аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан оказывает бесплатную поддержку заявителям: проводит обучающие семинары, проектные сессии и экспресс-экспертизу заявок. Мероприятия доступны как в очном, так и в онлайн-формате.

 

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