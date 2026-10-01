В Башкортостане в 2027 году благоустроят 152 общественные территории

Столько же пространств обновят и в этом году. Всего с 2019 года в регионе благоустроено 976 общественных пространств.



Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана Ирина Голованова сообщила, что программа «Формирование комфортной городской среды» в республике уже стала народной.



– Жители сами определяют, где построить детскую площадку, о которой мечтали, как облагородить парк для пробежек и отдыха, по их желанию территория пустыря может превратиться в уютный сквер для прогулок и встреч с друзьями. Выбор остаётся всегда за жителями, а наша задача воплотить все желаемое в жизнь. Работаем на преображение, – добавила Ирина Голованова.



Масштабная работа по созданию комфортной среды ведется по всей стране. С 2025 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в России благоустроено более 10 тысяч общественных и дворовых пространств, реализовано 274 проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.



Большое внимание уделяется и воссоединенным регионам. С 2025 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях обновлено 106 территорий, по итогам Всероссийского конкурса реализовано 11 проектов.



Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин заявил, что в стране продолжается комплексная работа по благоустройству населенных пунктов. Это одно из самых востребованных направлений для людей.



– Важно, чтобы жители видели реальные изменения и чувствовали, что жизнь в их городах и селах становится комфортнее. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», вошедший в 2025 году по решению Президента в нацпроект «Инфраструктура для жизни», стал одним из самых эффективных и узнаваемых инструментов улучшения городской среды.

Эльвира Сафина, фото – Минжкх РБ.