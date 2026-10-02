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2 Октября , 10:28

Делегация Башкортостана участвует в работе двух форумов работников образования

Форум классных руководителей и Форум директоров школ начали работу в Москве 30 сентября 2026 года. На них собрались более 1 000 педагогов со всей страны.

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Делегация Башкортостана участвует в работе двух форумов работников образованияДелегация Башкортостана участвует в работе двух форумов работников образования
Делегация Башкортостана участвует в работе двух форумов работников образования

В составе делегации Республики Башкортостан 14 педагогов и 6 директоров школ. По словам Розы Низаевой, посла Форума классных руководителей от Башкортостана, учителя начальных классов школы №14 им. Героя Советского Союза Ивана Ёлкина г. Туймазы, её задача – помочь участникам форумов почувствовать себя на мероприятии уверенно и комфортно.
 
– Хочу, чтобы коллеги напитались идеями, нашли новые контакты, почувствовали свою причастность к большому педагогическому сообществу страны, – отметила Роза Низаева.
 
Форум директоров школ проводится впервые. Это значимый шаг для обмена опытом, поиска новых решений и развития системы образования в стране в целом. На мероприятии обсуждаются ключевые вопросы – обновление образовательных программ, поддержка педагогов, создание комфортной среды для учеников и внедрение современных технологий в учебный процесс.
 
– Эмоции зашкаливают – полный восторг! Участники Форума директоров школ – позитивные, заряженные, активные. Понравились интересные панельные дискуссии и яркие площадки, уровень очень высокий. Приветственные слова Президента России подтверждают важность события, – поделилась впечатлениями Элина Антонова, директор средней школы № 21 г. Салавата.
 
Владимир Путин отметил в своем приветственном письме, что в центре внимания руководства страны – развитие системы общего образования, масштабирование лучшего опыта, внедрение современных технологий и передовых методик, директорам школ и классным руководителям принадлежит огромная роль в учебном и воспитательном процессе.
 
– Ваша работа, без сомнения, требует не только глубоких знаний и специальных компетенций, но и умения понять и поддержать ребят, найти в каждом таланты и способности, помочь их реализовать, – подчеркнул в приветственном адресе Владимир Путин.
 
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил учителей и директоров с наступающим Днём учителя, вручил государственные награды педагогам.
 
– Форум классных руководителей – уникальная площадка, где обсуждается и решается будущее отечественного образования. Мероприятие объединило директоров и педагогов, которые стали настоящими ориентирами для своих регионов. Традиционно после каждого форума мы обобщаем прозвучавшие идеи педагогов и используем их в работе, совершенствуем, том числе, нормативную базу. Вместе с педагогами мы формируем положение о статусе учителя и вынесем его на публичное обсуждение, – рассказал Сергей Кравцов.
 
Форум классных руководителей проводится в шестой раз по поручению Президента Российской Федерации. Стратегическим партнёром форумов выступает VK – участники события смогут познакомиться с возможностями Сферума, а педагоги из регионов в формате подкаста Учи.ру расскажут о своём опыте. Онлайн-трансляция Форума классных руководителей будет доступна в VK Видео. Информационным партнёром форумов выступает «Диалог Регионы», партнёр просветительской программы – Российское общество «Знание».

Российское общество «Знание».

Делегация Башкортостана участвует в работе двух форумов работников образования
Делегация Башкортостана участвует в работе двух форумов работников образования
Делегация Башкортостана участвует в работе двух форумов работников образования
Делегация Башкортостана участвует в работе двух форумов работников образования
Делегация Башкортостана участвует в работе двух форумов работников образования
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