В Ишимбае торжественно завершилась X Спартакиада кадетских корпусов ПФО

В этом году более 80 воспитанников четырёх окружных кадетских корпусов – Башкирского, Удмуртского, Чувашского и Нижегородского – в течение четырёх дней демонстрировали навыки в военно-прикладных дисциплинах, интеллектуальных конкурсах на патриотическую тематику и спортивных состязаниях.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников поздравил заместитель полпреда Александр Тихонов: «Ребята, сегодня мы подводим итоги Спартакиады, и повод для гордости у нас огромный! Вы доказали, что умеете ставить цели и достигать их, работать в команде и поддерживать друг друга в самые сложные моменты. Вы не просто соревновались – вы учились быть единым целым, и это, пожалуй, самый ценный результат. Именно в таких испытаниях крепнет кадетское братство.



Спартакиада еще раз показала, как важно поддерживать кадетское движение: оно формирует характер, учит ответственности и воспитывает истинных патриотов России. Желаю участникам Спартакиады не останавливаться на достигнутом, уверенно покорять учебные вершины, беречь здоровье и стремиться к новым победам!» Заместитель полпреда также поблагодарил Правительство Республики Башкортостан и лично Главу региона Радия Хабирова за отличную подготовку и проведение Спартакиады.



В рамках соревнований кадеты писали сочинение, выполняли комплексное задание государственной итоговой аттестации, состязались в беге на 100 и 1000 метров, метании гранаты, толкании ядра, эстафете, плавании, прыжках в длину с места, мас-рестлинге и перетягивании каната. Кроме того, участники демонстрировали навыки управления беспилотными летательными аппаратами и их программирования, а также представляли конкурсную программу «Визитная карточка». В каждой команде также был выбран «универсальный солдат» – лучший кадет по мнению самих воспитанников.

Кульминацией Спартакиады стало объявление победителей. В общекомандном зачете места распределились следующим образом: I место занял Нижегородский кадетский корпус ПФО имени генерала армии В.Ф. Маргелова; II место –Удмуртский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза В.Г. Старикова; III место – Башкирский кадетский корпус ПФО имени Героя России А.В. Доставалова.



Награды победителям и призерам вручили почетные гости: главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Александр Окатьев, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Алексей Касьянов, министр просвещения Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин, а также представители Ассоциации ветеранов СВО по Республике Башкортостан – Оскар Ситдиков и Дмитрий Смирнов.

Церемония закрытия Спартакиады завершилась праздничным концертом и вручением подарков. Мероприятие оставило у юных защитников Отечества яркие впечатления и стало для них стимулом к новым достижениям и победам.