В Башкортостане вырос спрос на поступление в вузы через портал Госуслуг

По итогам текущего года рост составил 38%. Так, в 2026 году было подано 3 699 заявлений, тогда как в 2025 году — 2 679. Развитие электронных сервисов для молодежи одна из ключевых задач национального проекта «Экономика данных».



— Уже с 2021 года на портале Госуслуг работает электронный сервис подачи документов для поступления в вузы. Мы отмечаем положительную динамику: всё больше абитуриентов выбирают этот способ — он позволяет подать документы, не выходя из дома. Особенно удобен такой формат для ребят из отдалённых сёл и деревень. Желаю студентам освоить выбранную профессию и добиться больших успехов в учёбе, — прокомментировал министр цифрового развития госуправления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.



Спрос на отечественное образование в регионе вполне объясним: в республике на базе Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ открыты уникальные лаборатории, в которых проводятся исследования и разрабатываются продукты, готовые к внедрению в производство. Значительная часть лабораторий функционирует в рамках федеральной программы развития университетов «Приоритет-2030».



На двух этажах Кампуса в Башкирском государственном медицинском университете ученые работают над созданием новых лекарственных средств, развивают технологии персонализированной медицины, у Уфимского университета науки и технологий открылась безэховая акустическая лаборатория «ОКТАВА» — здесь ученые исследуют природу возникновения шумов в различных технологических процессах. У Башкирского государственного аграрного университета открыта «Агробиотехнологии», где создаются линии твердой пшеницы и гороха с определенной урожайностью и качеством для Приволжского федерального округа.



У Уфимского государственного нефтяного технического университета есть Центр реверсивного инжиниринга, где решают задачи импортозамещения в промышленности, а в Лаборатории углеродных технологий и спектроскопии ведутся фундаментальные и прикладные исследования в области разработки и контроля качества новых углеродных и наноуглеродных материалов на основе нефтяного и углеводородного сырья.



В будущем студентам республики будет доступно новое пространство, где расположится новое общежитие, рассчитанное более чем на 4 тысячи мест, научно-образовательные пространства, спортивные блоки, библиотека, кафе, детсад и площадки для совместной работы. Это эталонная среда, где можно учиться, заниматься наукой, творить и развиваться в комфортных условиях.



— Башкортостан последовательно наращивает научно-технологический потенциал республики, уделяя внимание сохранению кадров и подготовке востребованных специалистов. Вузы не просто обучают и вводят в профессию. Они выпускают специалистов по профилю: аграриев, инженеров, медиков, учителей, без размытых компетенций, готовых к работе на производствах, в образовательных организациях, в медицинских учреждениях. Качество образования в республике ежегодно растёт благодаря сильным научно‑педагогическим кадрам: учёным, профессорам и преподавателям, а также развитой материально‑технической базе, которая позволяет студентам отрабатывать навыки в условиях, максимально приближённых к реальным, — подчеркнул директор Управляющей компании научно-образовательного центра Башкортостана Андрей Кулаков.

Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.