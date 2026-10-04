В Межвузовском кампусе Уфы презентовали научный туризм для ученых со всей России

Директор АНО «УК НОЦ РБ» Андрей Кулаков подчеркнул востребованность научно‑популярных маршрутов республики: «Приятно, что научно‑популярный туризм Башкортостана привлекает учёных и гостей из других регионов. Сегодня в республике доступно 9 основных экскурсионных маршрутов — от гуманитарных до физико‑математических. В этом году Евразийский НОЦ запустил ещё два маршрута: межрегиональный (с включением Нижнего Новгорода и Новосибирска) и международный. Мы с радостью делимся своими наработками».

Для участников конференции сформировали две экскурсионные группы. Их маршрут пролегал от лабораторий Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ до профильных предприятий и медучреждений.

В рамках научно‑технической программы гости побывали в лабораториях, где молодые учёные работают под руководством опытных профессоров, и пообщались с исследовательскими командами. Они осмотрели модель уникального станка, новый авиационный двигатель, а также познакомились с наноструктурным титаном — материалом, который применяют в биомедицине, в том числе для изготовления имплантатов.

Программа биолого‑медицинской экскурсии была посвящена передовым разработкам: участникам показали процесс создания персонифицированных имплантов на 3D‑принтере и рассказали о разработке и тестировании лекарств. Отдельное внимание уделили технологии и биоматериалу «Аллоплант»: гостям объяснили, как его используют в разных медицинских сферах и какие возможности он открывает для восстановления зрения.

Экскурсантам продемонстрировали ключевые объекты научной инфраструктуры в таких областях, как строительство, архитектура, машиностроение и медицина. В целом в текущем году по научным маршрутам уже прошли 35 экскурсий, их посетили полторы тысячи человек.

Помимо экскурсионной программы, в ходе конференции прошли дискуссии специалистов из смежных областей — они обсуждали задачи, где важна интеграция подходов разных научных школ. Также для участников провели обучающие мастер‑классы и семинары по теме «Физика и химия материалов нового поколения».

Проект научно‑популярного туризма Башкортостана добился заметного признания: он занял первое место в отборочном полуфинале Всероссийского конкурса «Маршрут года». В полуфинал поступило 460 заявок из 31 населённого пункта 20 регионов России. На конкурсе республика представила все 9 действующих маршрутов, рассказала о планах на 2026 год (в том числе о двух новых маршрутах) и сделала акцент на популярности экскурсий и вовлечённости аудитории. Все девять маршрутов прошли экспертизу Координационного совета при Президенте РФ и включены в федеральный перечень.

Источник и фото: Правительство РБ

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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