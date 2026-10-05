Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ стал точкой притяжения

Первая очередь – IQ-парк – занимает 37 тысяч квадратных метров. Здесь учатся и работают резиденты ведущих вузов Уфы, а также инновационные компании региона.

Вторая очередь уже обретает очертания – возвели все семь башен, они хорошо видны при въезде в город и стали новым архитектурным акцентом Уфы. Сейчас строители ведут внешнюю отделку фасадов и остекление.

Общая площадь – 103 тысячи кв. м., она рассчитана на 4 300 студенческих мест.

Кампус уже стал частью научной и образовательной жизни Уфы.

Каждая локация кампуса – отдельная история. Смотрите в видео.