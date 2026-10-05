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5 Октября , 09:46

Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ стал точкой притяжения

Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ – точка притяжения студентов, учёных и инновационных компаний республики.

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Первая очередь – IQ-парк – занимает 37 тысяч квадратных метров. Здесь учатся и работают резиденты ведущих вузов Уфы, а также инновационные компании региона.

Вторая очередь уже обретает очертания – возвели все семь башен, они хорошо видны при въезде в город и стали новым архитектурным акцентом Уфы. Сейчас строители ведут внешнюю отделку фасадов и остекление.

Общая площадь – 103 тысячи кв. м., она рассчитана на 4 300 студенческих мест.
Кампус уже стал частью научной и образовательной жизни Уфы.

Каждая локация кампуса – отдельная история. Смотрите в видео. 

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