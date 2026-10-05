В Межвузовском кампусе Уфы создают цифровой атлас народов Башкортостана

Проект реализует Мастерская киберфизической инновации «Берлога» (подразделение Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан) при участии анимационной студии ARTWOLL. Обе организации — резиденты Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Инициатива приурочена к Году единства народов России и осуществляется при грантовой поддержке Движения Первых и Министерства просвещения Республики Башкортостан.

Участникам доступны пять творческих направлений: создание интерактивных историй, разработка мини‑игр, медиапроизводство, классическая анимация, а также анимация с применением искусственного интеллекта. Во всех этих форматах основой служат культурные сюжеты и образы народов Башкортостана — так традиции получают современное цифровое воплощение.

Особое внимание уделено направлению классической анимации: здесь объединяются компетенции «Берлоги» и профессиональный опыт студии ARTWOLL. Мастерская отвечает за общую координацию проекта, а ARTWOLL курирует анимационную часть и помогает участникам освоить реальные производственные процессы. Такой подход даёт молодым творцам возможность не только узнать, как создаются анимационные продукты, но и сразу применить знания на практике.

Министр просвещения Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин отметил: «Башкортостан обладает богатым и разнообразным культурным наследием. Наша задача — создавать условия, в которых молодое поколение сможет не только изучать его, но и находить современные способы говорить о нём. Такие проекты помогают сохранять связь с культурой региона, раскрывать творческий потенциал молодёжи и формировать кадровый резерв для креативных индустрий республики».

«Атлас народов» работает как практическая площадка: участники не просто знакомятся с историей и культурой народов Башкортостана, но и учатся превращать эти знания в готовые цифровые продукты — от игр и анимации до медиаматериалов и интерактивных сюжетов.

Завершающим событием проекта станет ноябрьский Фестиваль. На нём представят цифровую платформу «Атлас народов», а также покажут результаты работы участников по всем заявленным направлениям.

Источник и фото: Правительство РБ

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

#молодежьидети

#нацпроектмолодежьидети