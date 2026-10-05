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5 Октября , 10:53

В Межвузовском кампусе Уфы создают цифровой атлас народов Башкортостана

В Башкортостане развивают цифровые форматы популяризации культурного наследия: на базе традиций региона создают интерактивные истории, мини‑игры, анимацию и другие медиапродукты. Ключевым проектом в этом направлении стал «Атлас народов: Башкортостан — Родина многих». Он соединяет образовательные практики, цифровые инструменты и богатство местной культуры.

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В Межвузовском кампусе Уфы создают цифровой атлас народов БашкортостанаВ Межвузовском кампусе Уфы создают цифровой атлас народов Башкортостана
В Межвузовском кампусе Уфы создают цифровой атлас народов Башкортостана

Проект реализует Мастерская киберфизической инновации «Берлога» (подразделение Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан) при участии анимационной студии ARTWOLL. Обе организации — резиденты Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Инициатива приурочена к Году единства народов России и осуществляется при грантовой поддержке Движения Первых и Министерства просвещения Республики Башкортостан.

Участникам доступны пять творческих направлений: создание интерактивных историй, разработка мини‑игр, медиапроизводство, классическая анимация, а также анимация с применением искусственного интеллекта. Во всех этих форматах основой служат культурные сюжеты и образы народов Башкортостана — так традиции получают современное цифровое воплощение.

Особое внимание уделено направлению классической анимации: здесь объединяются компетенции «Берлоги» и профессиональный опыт студии ARTWOLL. Мастерская отвечает за общую координацию проекта, а ARTWOLL курирует анимационную часть и помогает участникам освоить реальные производственные процессы. Такой подход даёт молодым творцам возможность не только узнать, как создаются анимационные продукты, но и сразу применить знания на практике.

Министр просвещения Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин отметил: «Башкортостан обладает богатым и разнообразным культурным наследием. Наша задача — создавать условия, в которых молодое поколение сможет не только изучать его, но и находить современные способы говорить о нём. Такие проекты помогают сохранять связь с культурой региона, раскрывать творческий потенциал молодёжи и формировать кадровый резерв для креативных индустрий республики».

«Атлас народов» работает как практическая площадка: участники не просто знакомятся с историей и культурой народов Башкортостана, но и учатся превращать эти знания в готовые цифровые продукты — от игр и анимации до медиаматериалов и интерактивных сюжетов.

Завершающим событием проекта станет ноябрьский Фестиваль. На нём представят цифровую платформу «Атлас народов», а также покажут результаты работы участников по всем заявленным направлениям.

Источник и фото: Правительство РБ

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. 

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года. 

#молодежьидети

#нацпроектмолодежьидети

В Межвузовском кампусе Уфы создают цифровой атлас народов Башкортостана
В Межвузовском кампусе Уфы создают цифровой атлас народов Башкортостана
В Межвузовском кампусе Уфы создают цифровой атлас народов Башкортостана
В Межвузовском кампусе Уфы создают цифровой атлас народов Башкортостана
В Межвузовском кампусе Уфы создают цифровой атлас народов Башкортостана
В Межвузовском кампусе Уфы создают цифровой атлас народов Башкортостана
В Межвузовском кампусе Уфы создают цифровой атлас народов Башкортостана
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