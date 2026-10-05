Владимир Путин поздравил с праздником учителей

Президент обратил внимание на то, что начиная с 2026 года статус педагога будет официально закреплён на государственном уровне. По словам главы государства, это подчёркивает значимость профессии в обществе, а также обеспечит педагогам поддержку и расширит возможности для развития и карьерного роста.

Владимир Путин особо выделил значение конкурсов профессионального мастерства: они позволяют не только поощрить талантливых и сильных учителей, но и способствуют распространению лучших педагогических практик. Как отметил президент, именно так удаётся повышать общий уровень образования в стране.

Источник: Кремлин.ру