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5 Октября , 04:21

Владимир Путин поздравил с праздником учителей

Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником — Днём учителя.

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Владимир Путин поздравил с праздником учителейВладимир Путин поздравил с праздником учителей
Владимир Путин поздравил с праздником учителей

Президент обратил внимание на то, что начиная с 2026 года статус педагога будет официально закреплён на государственном уровне. По словам главы государства, это подчёркивает значимость профессии в обществе, а также обеспечит педагогам поддержку и расширит возможности для развития и карьерного роста.

Владимир Путин особо выделил значение конкурсов профессионального мастерства: они позволяют не только поощрить талантливых и сильных учителей, но и способствуют распространению лучших педагогических практик. Как отметил президент, именно так удаётся повышать общий уровень образования в стране.

Источник: Кремлин.ру

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