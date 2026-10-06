Четвертый отряд «БАРС» из Башкирии отправился на боевое слаживание

Как пояснил заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов, «БАРСы» формируются в регионах в соответствии с поручением Президента России для защиты в тылу объектов оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетического сектора и гражданских объектов от вражеских беспилотников.

Ирек Сагитов передал бойцам напутственные слова от главы Башкирии Радия Хабирова и отметил, что после трехнедельного обучения они вернутся в республику для службы в составе Вооруженных сил на территории региона.

Республика полностью обеспечивает бойцов отряда по противодействию беспилотным системам противника: транспортом, вооружением, приборами ночного видения, экипировкой, питанием, выделяются дополнительные выплаты из республиканского бюджета.

Командир отряда Тимофей Присяжнюк рассказал, что в составе «БАРСа» – граждане, находящиеся в людском мобилизационном резерве составного полка республики. Среди основных требований к бойцам – желание не остаться в стороне от того, что происходит, максимально помочь стране, республике, своим семьям, детям, чтобы защитить их от угроз, с которыми страна столкнулась со стороны недружественных государств.

«В отряде люди совершенно разных профессий: учителя, административные работники, слесари, водители, плотники. Все взрослые и прекрасно понимают, что сегодня – их очередь научиться противостоять врагу и выполнять задачи по защите тыловых регионов», – сказал командир.

Присяжнюк также отметил, что в отряде с каждым днем становится все больше бойцов с боевым опытом: это ветераны, прошедшие СВО, чеченские кампании и т.д.

Программа обучения рассчитана на 24 дня. За это время бойцы пройдут индивидуальную подготовку, а также отдельно – подготовку в составе должностей: командиры мобильных огневых групп, водительский состав, пулеметчики, операторы FPV-перехватчиков. Итогом станет боевое слаживание в составе экипажей мобильных огневых групп.

Начальник штаба отряда «БАРС» с позывным «Дёма» – кадровый офицер, ветеран СВО:

«Пока люди знакомятся друг с другом, притираются. Но есть и те, что служили вместе и не раз выполняли общую боевую работу».

Он также сообщил, что сегодня двух человек привели к Военной присяге прямо на полигоне. «Исполнение обязанностей военной службы подразумевает несение службы с оружием. Человека, не приведенного к Военной присяге, нельзя вооружать», – пояснил начальник штаба.

Боец с позывным «Фил», ветеран специальной военной операции, работает на одном из крупных предприятий республики, а также в ветеранской организации Стерлитамака.

«После возвращения домой из зоны боевых действий начал помогать ребятам, которые вернулись по ранению, по состоянию здоровья, а также тем, кто на передовой, вдовам. Работаем в тесной связке с фондом «Защитники Отечества». «БАРС» – наша стихия. Поэтому логично, что мы идем защищать родной завод, родной город от врага».

Среди бойцов – немало работников промпредприятий Уфы и республики. У каждого ответ один: «Чтобы защитить предприятие, коллег, республику, страну».