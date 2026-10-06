«Ледяные пчёлы» из Башкортостана в третий раз подряд выиграли турнир

Команда Республики Башкортостан «Ледяные пчёлы» стала победителем межрегионального турнира по хоккею среди команд девушек субъектов Приволжского федерального округа «Хрустальная тиара». В финальном матче башкортостанские хоккеистки со счётом 2:0 обыграли команду Нижегородской области. Соревнования прошли с 29 сентября по 3 октября в Кирово-Чепецке под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в рамках работы по поддержке детского и юношеского хоккея в ПФО.



Для «Ледяных пчёл» нынешний успех стал третьим подряд. Ранее команда Башкортостана становилась победителем «Хрустальной тиары» в 2024 и 2025 годах. Путь к очередному трофею башкортостанская команда начала с двух уверенных побед в первый игровой день. «Ледяные пчёлы» обыграли соперниц из Чувашской Республики со счётом 13:0, а затем одержали победу над сборной Удмуртской Республики — 7:0. В полуфинальном матче команда Башкортостана встретилась со сборной Республики Татарстан. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Ледяных пчёл», что обеспечило им выход в решающий матч турнира.



В финале хоккеистки Республики Башкортостан встретились со сборной Нижегородской области. «Ледяные пчёлы» уверенно провели решающую игру и завершили её победой со счётом 2:0, в третий раз подряд завоевав главный трофей соревнований.

По итогам турнира индивидуальной награды удостоилась представительница «Ледяных пчёл» Варвара Шпотина. Она признана лучшим вратарём «Хрустальной тиары 2026».



«Первые игры для нас складывались легко, получалось практически всё. Самыми тяжёлыми стали матчи со сборными Татарстана и Нижнего Новгорода. После анализа игры этих команд тренерский штаб определил конкретные требования к нашим хоккеисткам. Команда всё услышала и выполнила на сто процентов. На площадке мы были единым целым — всё работало как один механизм. И это, безусловно, результат большой тренерской работы», — отметил руководитель команды «Ледяные пчёлы» Андрей Миронов.



Заместитель министра спорта Республики Башкортостан Игорь Ермилов подчеркнул значимость турнира для развития спорта в регионе: «Турнир "Хрустальная тиара" — важная часть межрегиональных спортивных проектов Приволжского федерального округа. Проекты Приволжского федерального округа имеют существенное значение для развития спорта в Республике Башкортостан. Они обеспечивают регулярную соревновательную практику, позволяют сопоставлять уровень подготовки спортсменов республики с результатами команд других субъектов округа и своевременно корректировать методические и тренировочные подходы».



В состав команды Республики Башкортостан вошли 17 спортсменок. Победа «Ледяных пчёл» в «Хрустальной тиаре» стала результатом командной работы, уверенной игры на протяжении всего турнира и достойного представления Башкортостана на межрегиональном уровне. Третий чемпионский титул подряд подтверждает стабильность результатов команды и высокий уровень подготовки юных хоккеисток республики.

Фото Алексея Петрова.