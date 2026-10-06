В Башкирии обсудят вопросы карстовой устойчивости

5 и 6 октября 2026 года в Уфе на базе Уфимского межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня состоится первый специализированный форум, посвященный проблемам развития территорий, подверженных опасным инженерно-геологическим процессам. Мероприятие объединит ведущих ученых, инженеров-изыскателей, проектировщиков и представителей органов власти для выработки комплексных решений в области безопасности строительства и экологии.

Форум соберет экспертов из ведущих научных и образовательных центров страны. География участников охватывает Москву (МГУ им. М.В. Ломоносова, МГСУ), Санкт-Петербург, Пермь (ПГНИУ), Уфу (УУНиТ, УФИЦ РАН), Сыктывкар (ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН), Иркутск (ИЗК СО РАН) и Казань.

Ключевыми темами пленарной сессии, которой планируется открыть форум, станут итоги развития эколого-геологических исследований в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, уникальный опыт Башкортостана — научный сотрудник заповедника «Шульган-Таш» Ольга Червяцова поделится опытом успешной номинации пещеры в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также региональная специфика — Александр Смирнов из Института геологии УФИЦ РАН расскажет о типах карста и пораженности ими территории Башкортостана.

— В фокусе внимания окажутся актуальные вопросы взаимодействия человека и природы. Ученые представят исследования о влиянии экзогенных процессов на инженерные сооружения, динамике водных объектов в биомах Европейской части России и воздействии землепользования на устойчивость экосистем. Отдельный блок будет посвящен современным вызовам: проектированию полигонов ТКО с применением мультибарьеров, анализу ликвидации объектов накопленного экологического вреда и загрязнению окружающей среды в городах в контексте устойчивого развития, — рассказал министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.

Эксперты планируют обсудить прикладные методы защиты территорий. В программе заявлены доклады о защитной мощности грунтов при проектировании противокарстовой защиты, новом валидированном методе прогнозирования диаметра карстового провала, а также о применении машинного обучения для оценки карстовой опасности.

— Особое внимание будет уделено устойчивости самой Уфы: отдельный доклад будет посвящен карстовой устойчивости столицы Башкортостана и влиянию селитебной территории на состояние карстовых вод бассейна реки Шульган. Также в секции почтут память выдающегося аналитика и изыскателя Владимира Камалова, чей вклад в разработку сводов правил для инженеров-карстоведов станет темой отдельного выступления, — поделился директор ООО «УфаСтройизыскания» Павел Челпанов.

Важной особенностью форума станет его практическая направленность. Для участников подготовлены две уникальные выездные программы, позволяющие вживую изучить объекты исследования. Во время двухдневной экспедиции «Шульган-Таш» участники посетят объект всемирного наследия ЮНЕСКО, получивший этот статус в июле 2025 года. Программа включает проживание на турбазе «Тенгри» в селе Кага, гастрономический ужин с блюдами традиционной башкирской кухни, а также посещение историко-культурного музея-заповедника и уникальной карстовой пещеры с наскальной живописью. Однодневный маршрут «Красный Ключ» включает посещение Свято-Георгиевского мужского монастыря, пешеходный переход через шлюз Павловской ГЭС и подъем на Красные скалы. Кульминацией станет визит к роднику Красный Ключ — самому мощному источнику в России и второму по величине в Европе, признанному гидрологическим памятником природы. Участники также увидят современный завод розлива питьевой воды с лабораторным контролем качества.

Источник и фото: https://pravitelstvorb.ru/news/29739/