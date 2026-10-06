В Башкирии подведены итоги акции "Подпишись и выиграй"

Как отметил начальник отдела периодической печати Издательского дома «Республика Башкортостан» Айнар Байбулатов, удачу испытали более 300 человек. Каждый из них оформил полугодовую подписку на два печатных СМИ на II полугодие 2026 года и отправил квитанции организатору.

Итак, победители:

Снегоуборочная машина: Марсель Салимов (г. Уфа, журналы «Агидель» и «Тамаша»).

Ноутбук: Н. Ахтарьянова (с. Новокулево Нуримановского района, газеты «Красный ключ» и «Йәшлек»).

Робот-пылесос: М. Бикбаева (с. Абзаново Зианчуринского района, газета «Ейәнсура таңдары» и «Йәшлек»).

Телевизор: Ф. Ахметова (д. Усманово Аургазинского района, газеты «Ауырғазы хәбәрсеһе» и «Йәшлек»).

Морозильный ларь: А. Сиражева (д. Алькино Салаватского района, газета «На земле Салавата» и журнал «Башҡортостан ҡыҙы»).

Путёвку в санаторий «Карагай», расположенный в Мечетлинском районе, выиграла Марина Ипполитова (д. Константиновка Кармаскалинского района, газеты «Кармаскалинская новь» и «Республика Башкортостан»).

🌸 Поздравляем всех победителей! Сегодня, 6 октября, стартует льготная подписка на I полугодие 2027 года. Подпишись и выиграй!

Фото: Л. Фазлетдинова.