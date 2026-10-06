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6 Октября , 03:00

В рамках акции «Сохраним лес» на базе санатория «Красноусольск» высадили парк

В Республике Башкортостан в рамках реализации задач национального проекта «Экологическое благополучие» состоялось центральное мероприятие Всероссийской акции «Сохраним лес».

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В рамках акции «Сохраним лес» на базе санатория «Красноусольск» высадили паркВ рамках акции «Сохраним лес» на базе санатория «Красноусольск» высадили парк
В рамках акции «Сохраним лес» на базе санатория «Красноусольск» высадили парк
Масштабная посадка прошла на территории санатория «Красноусольск», объединив празднование Дня работников леса и 60-летний юбилей со дня основания регионального Министерства лесного хозяйства.

Несмотря на дождливую погоду, которая, по словам лесоводов, только способствует лучшей приживаемости культур, общими усилиями было высажено 80 хвойных деревьев: сосны, пихты и ели. Юбилейная аллея стала символом роста и процветания лесного фонда республики.

Особый статус мероприятию придало участие в нем первых министров лесного хозяйства Республики Башкортостан, возглавлявших ведомство в разные периоды становления отрасли: Марата Габитова, Ражапа Набиуллина и Динира Ахмедьянова. Их присутствие подчеркнуло неразрывную связь времен и преемственность традиций башкирской лесной школы.

Министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов отметил, что участие ветеранов отрасли в таких акциях — это бесценный пример для нынешних и будущих поколений лесоводов.

— Лес — это объект, который живет столетиями, и работа лесовода всегда устремлена в будущее. Сегодняшнее мероприятие глубоко символично: на одной площадке собрались те, кто создавал историю нашего министерства на протяжении последних десятилетий, и те, кто продолжает это благородное дело сегодня. Преемственность поколений — это фундамент, на котором держится лесное хозяйство Башкортостана. Видеть сегодня в одном строю наших почетных ветеранов, руководивших ведомством в разные годы, — огромная честь. Вместе мы передаем эстафету бережного отношения к природе от предшественников к потомкам, подтверждая, что традиции созидания в лесной отрасли республики незыблемы, — подчеркнул Марат Шарафутдинов.

Новая хвойная аллея на территории санатория «Красноусольск» станет не только украшением рекреационной зоны, но и живым памятником труду многих поколений работников лесного хозяйства, посвятивших свою жизнь сохранению и приумножению зеленого богатства региона.
 
Источник и фото: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан.
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