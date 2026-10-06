+11 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
6 Октября , 10:49

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проходит с 6 по 27 октября

Участие в зачете – это возможность проверить свои знания, получить полезные рекомендации и собрать коллекцию достижений. Каждый участник, успешно завершивший прохождение зачета, получит именной сертификат,в котором отражены личные результаты.

Добавить в предпочтительные источники Google

Зачет можно пройти индивидуально или всей семьей. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения. Для тех, кто уже отлично ориентируется в финансовых вопросах, предусмотрен продвинутый уровень сложности.

Для младших школьников задания зачета разработаны в увлекательном интерактивном формате. Школьники 7–11 классов с 13 по 15 октября 2026 года могут принять участие в Олимпиадном зачете. В случае его успешного прохождения участники смогут выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по профилю «Финансовая грамотность» без дополнительных испытаний. В прошлом году эту возможность получили более 2,5 тыс. школьников.

Прохождение личного зачета займет до 20 минут, олимпиадного – до 40 минут, семейного – до 1 часа.

Подробную информацию о зачете и форму регистрации можно найти на сайте проекта finzachet.ru. Организатор зачета – Банк России.

По информации организаторов.

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru