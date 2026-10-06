Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проходит с 6 по 27 октября

Зачет можно пройти индивидуально или всей семьей. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения. Для тех, кто уже отлично ориентируется в финансовых вопросах, предусмотрен продвинутый уровень сложности.



Для младших школьников задания зачета разработаны в увлекательном интерактивном формате. Школьники 7–11 классов с 13 по 15 октября 2026 года могут принять участие в Олимпиадном зачете. В случае его успешного прохождения участники смогут выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по профилю «Финансовая грамотность» без дополнительных испытаний. В прошлом году эту возможность получили более 2,5 тыс. школьников.



Прохождение личного зачета займет до 20 минут, олимпиадного – до 40 минут, семейного – до 1 часа.



Подробную информацию о зачете и форму регистрации можно найти на сайте проекта finzachet.ru. Организатор зачета – Банк России.

По информации организаторов.