Как гранты меняют жизнь детей в селах и малых городах

«Нам важны и проекты разные, и люди разные»

Программный директор Фонда Тимченко Виктор Ивинский объясняет, почему показывают проекты журналистам.

«Это один из форматов, когда мы можем не сами в рамках мониторинговых визитов увидеть проект, но и показать другим, какая работа ведется. Пять дней очень насыщенные и проекты очень разные. Не бывает шаблонного формата работы с детьми», – говорит Ивинский.

Фонд не ограничивается грантовым финансированием. Работа выстраивается на протяжении всей реализации проекта: обязательные созвоны, возможность постоянно связаться с фондом, региональными операторами. Это делается для роста к более стратегическим целям, которые на начальном этапе проекты сами себе не ставят.

«Нам важно было показать и потом услышать, что по этому поводу скажут другие, чтобы отрефлексировать и взять в работу. Нам важны и проекты разные, и люди разные, и СМИ разные», – добавляет программный директор.

«Это итог долговременной кропотливой работы»

Советник главы Башкирии по развитию социальной политики Альбина Касимханова связывает успехи республики в грантовой работе с системным подходом: «Тот результат, который есть сегодня, – это итог долговременной кропотливой работы. В республике тема грантов, малых социальных инициатив и проектов гражданского общества поддерживается давно. При Общественной палате РБ есть ресурсный центр, который плотно работает с муниципалитетами по повышению грамотности и выработке навыков подачи заявок».

Она особо отмечает роль Фонда Тимченко: «Это очень правильная стартовая площадка, которая не просто дает возможность получить финансовые средства. Фонд берет новичков, обучает правильно писать заявки, обозначать цели, миссию, задачи».

Иглинская хоккейная лига: каток, который стал центром притяжения

АНО «33-й легион» в селе Иглино работает с 2020 года. Предприниматели Иглинского района во главе с Александром Невским создали хоккейную коробку и помещения. Взрослые организовали команду, тренировались, проводили турниры, приглашали соседние районы. Со временем поняли, что стало много детей, которые тоже хотят тренироваться. Решили создать НКО, сейчас более пятидесяти детей зимой здесь регулярно тренируются.

«Мы обновили хоккейные борта с помощью Фонда Тимченко. Установили музыку. Люди, впервые пришедшие на каток, спрашивают: "У вас тут праздник?" Мы говорим: "Нет, это наша обычная жизнь". Купили сушилку для коньков, табло. Турниры стали красивыми – не просто переворачиваем листочки или кричим счёт. Всё как в городе. Дети видят культуру, развитие. После хоккея всё можно высушить, погреться, попить чай», – рассказывает Светлана Тихонова, директор АНО «33 регион».