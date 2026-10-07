Как гранты меняют жизнь детей в селах и малых городах

За пять дней журналисты посетили Уфу, Иглино, Бирск, Давлеканово, Стерлитамакский и Мелеузовский районы, познакомились с подростковыми пространствами, спортивными инициативами и краеведческими клубами, реализованными при грантовой поддержке фонда.
Программный директор Фонда Тимченко Виктор Ивинский объясняет, почему показывают проекты журналистам.
«Это один из форматов, когда мы можем не сами в рамках мониторинговых визитов увидеть проект, но и показать другим, какая работа ведется. Пять дней очень насыщенные и проекты очень разные. Не бывает шаблонного формата работы с детьми», – говорит Ивинский.
Фонд не ограничивается грантовым финансированием. Работа выстраивается на протяжении всей реализации проекта: обязательные созвоны, возможность постоянно связаться с фондом, региональными операторами. Это делается для роста к более стратегическим целям, которые на начальном этапе проекты сами себе не ставят.
«Нам важно было показать и потом услышать, что по этому поводу скажут другие, чтобы отрефлексировать и взять в работу. Нам важны и проекты разные, и люди разные, и СМИ разные», – добавляет программный директор.
Советник главы Башкирии по развитию социальной политики Альбина Касимханова связывает успехи республики в грантовой работе с системным подходом: «Тот результат, который есть сегодня, – это итог долговременной кропотливой работы. В республике тема грантов, малых социальных инициатив и проектов гражданского общества поддерживается давно. При Общественной палате РБ есть ресурсный центр, который плотно работает с муниципалитетами по повышению грамотности и выработке навыков подачи заявок».
Она особо отмечает роль Фонда Тимченко: «Это очень правильная стартовая площадка, которая не просто дает возможность получить финансовые средства. Фонд берет новичков, обучает правильно писать заявки, обозначать цели, миссию, задачи».
АНО «33-й легион» в селе Иглино работает с 2020 года. Предприниматели Иглинского района во главе с Александром Невским создали хоккейную коробку и помещения. Взрослые организовали команду, тренировались, проводили турниры, приглашали соседние районы. Со временем поняли, что стало много детей, которые тоже хотят тренироваться. Решили создать НКО, сейчас более пятидесяти детей зимой здесь регулярно тренируются.
«Мы обновили хоккейные борта с помощью Фонда Тимченко. Установили музыку. Люди, впервые пришедшие на каток, спрашивают: "У вас тут праздник?" Мы говорим: "Нет, это наша обычная жизнь". Купили сушилку для коньков, табло. Турниры стали красивыми – не просто переворачиваем листочки или кричим счёт. Всё как в городе. Дети видят культуру, развитие. После хоккея всё можно высушить, погреться, попить чай», – рассказывает Светлана Тихонова, директор АНО «33 регион».
«Девочка у нас одна – Лера, наша звёздочка. Она и боевыми искусствами занимается, и волонтёр, и член Юнармии, и хороший хоккеист. Ребята ходят от девяти до семнадцати лет, поэтому и на соревнования выезжаем по возрастам», – продолжает Светлана.
Это пространство сплотило много семей – выезжают дружно на соревнования, проводят чаепития, субботники, вместе расчищают каток после снегопадов.
«Нам повезло, мы выиграли новый грант Фонда Тимченко в рамках конкурса «Добрый спорт» в номинации "Выпускники". Пригласили команды из четырех сел. Проведем три больших турнира, пять команд. Для нас это большая честь», – делится Светлана.
Все трое детей Динары и Ильнура Тухватовых – на этой площадке свои.
Ильнур-младший говорит, что хоккей дает ему силу, дисциплину и новых друзей.
Михаил Шамбурский занимается четыре года: «Тренер Альфред у нас хороший, справедливый, сплотил всех. Берет нас смотреть матчи профессиональных игроков. Капитан Арсен, вратарь – все отличные ребята. Вне хоккея общаемся, гуляем, помогаем друг другу. С утра вместе на электричке едем, иногда в баню вместе ходим – стали настоящими друзьями».
Сам Альфред Нутфуллин, тренер-общественник, ветеран боевых действий, рассказывает, что сюда для игр приезжают команды из соседних деревень и городов: «Мне нравится заниматься с детьми, прививать им любовь к спорту. Пришёл, поиграл – и здоровье укрепил, и любимое дело на всю жизнь получил. Дворовый спорт полезен всем – и детям, и взрослым».
Еще один победитель гранта Фонда Тимченко – клуб интересных встреч «НашВайб» в Бирске – подростковое пространство, открытое для всех детей. Участники сами делали ремонт, оформляли помещение и определяют программу.
Андрей Васякин, папа троих детей, которые сюда ходят, рассказывает: «Волей судьбы я воспитываю один троих мальчиков. Мама умерла пять лет тому назад. Дети с удовольствием сюда ходят, им нравится. Очень дружелюбная обстановка, постоянно проходят мероприятия: детские, для взрослых и особенно любимые – совместные».
Сотрудники центра делятся историей создания: «Мы работаем с семьями в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. Заметили тенденцию, что в таких семьях дети в основном ничем не заняты, полезного досуга нет, слоняются на улице. Решили сделать клуб, где ребята смогут бесплатно посещать мероприятия, экскурсии, выездные встречи. Но уже на первые мероприятия стали приходить ребята из благополучных семей. Мы не смогли сказать нет. Поэтому открыли двери для всех ребят города».
Сотрудники рассказали, что в грантах участвовать боялись, но в итоге решили попробовать. И в 2022 году победили в конкурсе «Ближний круг» Фонда Тимченко. На выигранные средства закупили все необходимое для кабинета психолога. Дети взбодрились, поверили в себя и решили принять участие в конкурсе «Среда возможностей». И снова – победа.
Гордость клуба – шесть ребят, которые заявились на республиканский конкурс при поддержке наставников и заняли первое место.
У многих ребят в клубе папы служат на СВО. На помощь приходит совет отцов. Вместе с ребятами они выезжают на природу, чинят машины в клубе «Внедорожник» и т.д.
В деревне Верхнеюлдашево Мелеузовского района в школе 29 учеников. Здесь работает туристско-краеведческий клуб на несколько деревень. В рамках проекта «Родной край: карта открытий» дети изучают спортивный туризм, краеведение, разрабатывают маршруты и проводят экскурсии. Есть шахматный класс.
В шахматном кабинете два раза в неделю проводятся занятия. Здесь же проходят открытые занятия с приглашением жителей деревни, школьные, сельские и муниципальные турниры. На базе школы прошел муниципальный турнир среди сельских школ. Проходят турниры и для взрослых.
В Давлеканово при центре «Семья» работает открытое пространство для подростков «Перезагрузка 2.0. Пространство роста». Сюда можно прийти без записи, с подростками занимаются психологи и социальные педагоги. По просьбе детей открылись студия звукозаписи и сенсорная комната.
Любимая песня Лии – «Нежность» Анны Герман. Её подруга Аделия Шарапова любит башкирские песни. По словам Аделии, некоторые ребята приходят сюда, чтобы выговориться: «Бывает, у кого-то в школе нет друзей, трудно общаться со сверстниками. А здесь можно поделиться переживаниями, найти единомышленников. Здесь ты чувствуешь себя комфортно, на тебя не давят. Сюда хочется возвращаться, потому что на душе здесь теплее. Если ты пришел с запросом, для тебя всегда найдут время».
Фонд Тимченко системно работает в Башкирии с момента основания, а рамках новой стратегии с 2023-го по 2025 год при поддержке фонда в республике реализовано около 50 проектов местных НКО, школ, библиотек, спортивных клубов.
Это более 2100 детей и подростков и около тысячи местных жителей: их родители, бабушки и дедушки, соседи, волонтеры. Частью общей работы стали также местные администрации и предприниматели.
Пресс-тур Фонда Тимченко в Башкирии показал, что грантовая поддержка в республике стала историей про людей, про детей. Судя по тому, сколько проектов и местных жителей включились в эту работу, в республике эта история отзывается многим.
Фото Александра Королева.