Радий Хабиров представил Михаилу Мишустину потенциал АПК Башкортостана

Глава республики Радий Хабиров рассказал о достижениях региона в сфере сельского хозяйства и крупнейших отраслевых проектах.

На республиканском стенде площадью 144 кв. м представлены научно-технологические проекты в сфере животноводства, растениеводства и биотехнологий. В их числе – программно-аппаратный комплекс для цифрового фенотипирования растений, разработанный в Башкирском государственном аграрном университете. Он позволяет многократно ускорить селекционную работу.

– Мы поставили задачу обеспечить республику своим семенным фондом. Объединили возможности Института биохимии и генетики УФИЦ РАН, нашего аграрного университета, а также крупного индустриального партнёра. Это позволило запустить уникальный проект в области селекции сельхозкультур, – подчеркнул Радий Хабиров. – Важно, что при федеральной поддержке мы серьёзно улучшили и научно-образовательную базу вуза.

Подробнее о технологии цифрового фенотипирования растений доложил ректор БашГАУ Илдар Габитов. Он рассказал об оценке специалистами продуктивных качеств растений.

Председатель Правительства России высоко оценил научную разработку башкирских селекционеров.

– Это отличная возможность выращивать ту или иную культуру в соответствии с требованиями заказчика, – отметил Михаил Мишустин. – Знаю, как вы, Радий Фаритович, внимательно относитесь к научным изысканиям в разных областях. И то, что вы делаете в области генетики, представляет собой очень большой труд, который позволяет решать задачу обеспечения продовольственной безопасности за счёт семян отечественного производства.

***

Стенд Башкортостана также посетили главы регионов страны, руководители отраслевых предприятий и организаций. Гостям продемонстрировали потенциал АПК республики, в том числе инновационные проекты – роботизированный мультимодальный комплекс для автоматизации ПЦР-диагностики «РОБОЛАБ» и систему управления пасеками «Цифровой улей». Кроме того, представили широкий ассортимент товаров пищевой и перерабатывающей промышленности.

Источник и фото: https://glavarb.ru