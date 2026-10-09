В Стерлитамакском районе активно проводится диспансеризация

Так, в ФАП села Помряскино врачи и фельдшеры активно проводят комплексные обследования жителей населенного пункта, обеспечивая доступность и качество медицинской помощи на местах. В рамках диспансеризации выполняются необходимые лабораторные и инструментальные исследования, включая анализы крови, электрокардиограмма, измерение артериального давления и другие процедуры, рекомендованные в соответствии с возрастом и состоянием здоровья.





Такой системный подход позволяет выявлять хронические и острые заболевания на ранних этапах, что значительно повышает эффективность лечения и снижает риск осложнений.





—Благодаря национальному проекту удалось значительно расширить охват диспансеризацией, что положительно сказывается на общем состоянии здоровья жителей Стерлитамакского района. Пациенты получают не только диагностику, но и консультации по вопросам здорового образа жизни, что способствует активному и продолжительному долголетию, — отметила фельдшер Татьяна Клюгина.

Источник и фото: Администрация Стерлитамакского района.