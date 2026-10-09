+5 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
9 Октября , 04:00

В Стерлитамакском районе активно проводится диспансеризация

В Стерлитамакском районе Республики Башкортостан активно ведут работу по реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», одним из ключевых направлений которого является проведение плановой диспансеризации взрослого населения.

Добавить в предпочтительные источники Google
В Стерлитамакском районе активно проводится диспансеризацияВ Стерлитамакском районе активно проводится диспансеризация
В Стерлитамакском районе активно проводится диспансеризация
Так, в ФАП села Помряскино врачи и фельдшеры активно проводят комплексные обследования жителей населенного пункта, обеспечивая доступность и качество медицинской помощи на местах. В рамках диспансеризации выполняются необходимые лабораторные и инструментальные исследования, включая анализы крови, электрокардиограмма, измерение артериального давления и другие процедуры, рекомендованные в соответствии с возрастом и состоянием здоровья.

Такой системный подход позволяет выявлять хронические и острые заболевания на ранних этапах, что значительно повышает эффективность лечения и снижает риск осложнений.

—Благодаря национальному проекту удалось значительно расширить охват диспансеризацией, что положительно сказывается на общем состоянии здоровья жителей Стерлитамакского района. Пациенты получают не только диагностику, но и консультации по вопросам здорового образа жизни, что способствует активному и продолжительному долголетию, — отметила фельдшер Татьяна Клюгина.
 
Источник и фото: Администрация Стерлитамакского района.
Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru