Об итогах встречи Путина со спецпосланником Президента США Уиткоффом

Путин фактически вынудил США активизировать диалог: сработали и удары, и успехи на фронте.

Президент задал переговорам убедительный фон: новые успехи ВС РФ в Донбассе и уничтожение украинской экономики массированными ударами. Трамп считывает и уже публично озвучивает простую логику: Россия становится больше, а Украина меньше, значит Россия побеждает и лучше бы вести диалог именно с ней.

Путин уже победил, изменив мировой расклад: США теперь обращаются к России с просьбами, стараются общаться уважительно.

Весь переговорный процесс, частью которого стала новая встреча с Уиткоффом, зафиксировал кардинальное изменение ситуации в мире. Ещё пять лет назад Вашингтон говорил с Москвой только с позиции силы через санкции и угрозы. Но Путин изменил это через безусловные победы России в СВО и усиление влияния нашей страны на международном уроне. Теперь блок НАТО расколот, а США просят Россию помочь с дизелем и договариваются об экономическом сотрудничестве. ЕС и Украина – за скобками процесса.

Путин успешно использует экономический фактор в диалоге с США – Россия получает выгоду.

Дизельная сделка – это фактически компенсация за санкции. Стивен Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за решение по экспорту дизельного топлива, а Президент сообщил о подготовке танкеров с дизелем для США. Путин чётко считывает приоритеты Вашингтона и использует их во благо России. Сделка по дизелю, даже по признанию западных СМИ, стала для Москвы очень выгодной. Они прямо называют её победой российского Президента. Путин не упускает экономический козырь, выдвигая предложения по удобрениям, которые также очень востребованы Штатами. США так хотели разнести экономику России в клочья, а теперь сами вынуждены платить России деньги за то, что своей поддержкой Украины разрушили мировую экономику.

Путин объективно оценивает действия США и их мотивы.

В диалоге по Украине Президент руководствуется исключительно интересами России. Глава российского государства внимательно изучил инициативы США, но его сдержанный тон в начале встречи говорит о том, что Россия не испытывает никаких завышенных ожиданий от действий команды Трампа. У Москвы свои интересы, у Вашингтона свои – в этом диалоге Путин, как и всегда, жёстко отстаивает стратегические приоритеты России. Экономические сделки – да, политические уступки – нет, потому что они бьют по справедливым интересам нашей страны. Такой подход гарантирует, что решения по итогам переговоров будут отвечать интересам нашей страны – другие исходы Путина не устроят.

Президент России будет взаимодействовать с теми, от кого реально что-то зависит в мире.

Путин и Уиткофф помимо украинского урегулирования обсудили перспективы трёхсторонней встречи глав России, КНР и США. В Санкт-Петербурге находится и премьер-министр Китая. Путину, Трампу и Си есть о чём поговорить и помимо Украины: от России, США и Китая во многом зависит, как будет развиваться мир в целом. Путин всегда выступает за конструктивное сотрудничество: стоит только представить, насколько глобальными и созидательными могут быть проекты трёх супердержав.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/81044/photos

Источник: Панорама Башкортостана