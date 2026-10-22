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22 Октября , 05:13

Победители «Конкурса первичных отделений Движения Первых»

В Башкортостане идёт приём заявок на четвёртый сезон Конкурса лучших проектов для детей и молодёжи «Конкурс первичных отделений Движения Первых». Старт конкурса пришёлся на 21 сентября 2026 года. Команды первичных отделений могут побороться за денежное поощрение — от 200 тысяч до 1 миллиона рублей — для воплощения своих инициатив. Важное преимущество конкурса — участникам не нужно готовить развёрнутую отчётность о том, как были потрачены средства.

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Победители «Конкурса первичных отделений Движения Первых»Победители «Конкурса первичных отделений Движения Первых»
Победители «Конкурса первичных отделений Движения Первых»

По результатам третьего сезона Республика Башкортостан возглавила рейтинг среди 89 субъектов РФ. Средства, полученные победителями, пошли на расширение возможностей для молодёжи: на развитие инфраструктуры, закупку оборудования и создание пространств для активной работы ребят. Проекты реализовывались в самых разных уголках республики — от крупных городов вроде Уфы и Туймазов до небольших населённых пунктов, включая Мелеуз, Бирск и другие.

Куратор первичного отделения Бирского кооперативного техникума, победитель второго сезона Раушания Шарифуллина, поделилась своим опытом: «На выигранные деньги мы открыли новое коворкинг‑пространство Движения Первых. Теперь у ребят есть своя площадка, чтобы собираться, придумывать проекты и сразу приступать к их реализации. Очень ценно, когда победа превращается в реальное место для идей. Конкурс действительно увлекает, задания мотивируют. Хочу сказать всем: не бойтесь пробовать. Даже если не получится с первого раза, само участие даёт опыт, помогает найти единомышленников и поверить в свои силы. Участвуйте и не сдавайтесь — победа того стоит!»

Среди наиболее востребованных направлений — оформление и оснащение брендированных пространств. Так, первичное отделение гимназии села Раевский (Альшеевский район) оборудовало площадку для работы активистов Движения Первых. В гимназии № 1 города Мелеуза помещение привели в соответствие с брендбуком организации и сделали ремонт. В Туймазах на базе Дворца детского и юношеского творчества появился центр притяжения для молодёжи: активисты вместе с наставниками продумали дизайн стенда, а всё помещение оформили в стиле Движения Первых. Ещё один пример — первичное отделение школы в деревне Курманаево (Аургазинский район): премию направили на обустройство пространства для ребят.

Многие коллективы использовали премии для приобретения техники и материалов. К примеру, в Байкинской средней школе (Караидельский район) закупили оборудование, которое помогает реализовывать значимые проекты. В школе № 125 посёлка Новые Черкассы (Уфа) обновили медиацентр «Экран»: теперь в холле на переменах транслируют яркие моменты школьной жизни, анонсы событий и сюжеты, подготовленные юными журналистами. Башкирская гимназия обзавелась современной акустической колонкой, качественными микрофонами и стендом для Центра детских инициатив.

Эльвира Халитова, куратор первичного отделения МБОУ СОШ села Улькунды (Дуванский район), рассказала, как их команда распорядилась премией: «Мы организовали для ребят экскурсию в Уфу. Дети побывали в музее “Интеллектус”, прокатились на колесе обозрения и посетили Ботанический сад. Для многих это стало настоящим событием: кто‑то впервые увидел город, кто‑то открыл для себя интерактивный музей. Впечатлений было столько, что ребята ещё долго делились ими в школе. Конкурс даёт реальную возможность воплощать такие задумки — и это очень важно».

Таким образом, благодаря премиям конкурса первичные отделения смогли не только укрепить свою материально‑техническую базу, но и сформировать комфортную среду для учёбы, творчества и общественной деятельности школьников и студентов по всей республике.

Подать заявку на участие можно до 11 ноября 2026 года. После этого начнётся основной этап конкурса, который продлится до 7 июня 2027 года. Подробности и форма для подачи заявки доступны по ссылке: первичка.будьвдвижении.рф/.

Фото Никиты Гафарова

Победители «Конкурса первичных отделений Движения Первых»
Победители «Конкурса первичных отделений Движения Первых»
Победители «Конкурса первичных отделений Движения Первых»
Победители «Конкурса первичных отделений Движения Первых»
Победители «Конкурса первичных отделений Движения Первых»
Победители «Конкурса первичных отделений Движения Первых»
Победители «Конкурса первичных отделений Движения Первых»
Победители «Конкурса первичных отделений Движения Первых»
Победители «Конкурса первичных отделений Движения Первых»
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