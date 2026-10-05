Москитная сетка не спасёт: как защитить ребёнка от падения из окна

Чем это опасно:

Дети любопытны и непоседливы — достаточно одной секунды, чтобы малыш оказался на подоконнике. Москитная сетка здесь не защита: она держится непрочно и выпадает даже от лёгкого нажатия. Падение с небольшой высоты может привести к тяжёлой травме или гибели.

Как обезопасить ребёнка:

- Не оставляйте ребёнка одного в комнате с открытым окном — даже на минуту.

- Установите на окна специальные блокираторы или замки, ограничивающие открывание створки шире 10 см.

- Уберите от окон мебель и предметы, по которым ребёнок может забраться на подоконник.

- Не показывайте, как открывается окно, и не разрешайте играть на подоконнике.

- Объясните детям, что открытое окно — опасно.

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно звоните по номеру 112.

По информации Госкомитета РБ по ЧС